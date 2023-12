Gabon : Le Pr. Béatrice Yvette Nguema Edzang, nouvelle Directrice générale du CHUL 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Conseil des ministres qui s’est tenu ce jeudi 28 décembre 2023, s’est entre autres entériné la nomination à la tête du Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL) du Pr. Béatrice Yvette Nguema Edzang. Médecin Chef à l’Hôpital d’Instruction des Armées Omar Bongo Ondimba (HIAOBO), cette dernière a donc désormais la responsabilité de mettre en œuvre le schéma de gestion de cette structure hospitalière qui lui a été confiée par les autorités de la transition.

Considéré comme la vitrine de la santé au Gabon, le Centre hospitalier universitaire de Libreville a fait l’objet d’un réaménagement administratif au terme du conseil des ministres qui s’est tenu ce 28 décembre 2023. C’est donc le Médecin Chef et spécialiste en imagerie médicale le Pr. Béatrice Yvette Nguema Edzang qui assurera la direction de cet établissement sanitaire en remplacement de Olivier Rebienot Pellegrin en service depuis le 14 avril 2023.

La première femme agrégée du service de santé militaire au Gabon à la tête du CHUL

La nouvelle directrice générale du Centre hospitalier universitaire de Libreville s’est toujours illustrée comme un modèle pour la gente féminine gabonaise. En effet, son amour et sa persévérance dans le milieu médical lui ont valu des distinctions. Notamment en 2013 où elle a été élevée au grade de générale, en 2014 elle a occupé le poste de Directrice générale de l’Hôpital d’Instruction des Armées Omar Bongo Ondimba ( HIAOBO). Et en 2017 à l’occasion de là journée de la femme, elle s’est vue décorée par l’ancien Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba.

Prise en exemple pour les générations futures et une fierté pour notre pays, Pr. Béatrice Yvette Nguema Edzang aura la charge de remettre sur les rails, cette structure de santé en proie à de multiples dysfonctionnements d’ordre technique et structurel. Lorsqu’on sait que l’ancien Directeur général sortant n’a pas su redresser cet hôpital, espérons qu’elle saura imposer sa rigueur militaire et son savoir-faire pour mener à bien cette mission qui lui a été confiée par le gouvernement de transition.