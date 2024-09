Gabon : Ike Ngouoni appelle à des réformes urgentes à la mairie de Libreville

Ecouter l'article

À l’occasion du premier anniversaire de gestion spéciale de la mairie de Libreville par le Général Judes Ibrahim Rapontchombo, Ike Ngouoni Aïla Oyouomi a vivement critiqué la gestion actuelle de la municipalité. L’ancien porte-parole de la présidence, qui avait été écroué à sans familles, a mis en lumière 4 problèmes majeurs qui freinent le bon fonctionnement de l’administration municipale tout en esquissant les voies à exploiter.

Si pour certains, un séjour derrière les barreaux à Gros-bouquet a rimé avec une mise à l’écart de la chose publique, Ike Ngouoni Aïla Oyouomi ne manque pas de se mettre en action pour une municipalité plus forte. D’ailleurs, l’ancien porte-parole de la présidence de la République, par ailleurs, président du cabinet de conseil stratégique Aila, a dénoncé un déficit de légitimité politique, conséquence d’une gouvernance marquée par une instabilité sans précédent avec pas moins de 5 édiles ayant dirigé la mairie entre février 2019 et septembre 2023.

Entre instabilité, surpolitisation, conflit interne et peu de décentralisation !

Pour l’ancien porte-parole du Palais Rénovation, cette instabilité engendre une vision court-termiste qui empêche la mise en œuvre de politiques cohérentes et durables. Il fustige une « administration surpolitisée », où les nominations et décisions sont souvent influencées par des considérations politiques plutôt que par le mérite ou les besoins de la communauté. Une situation qui compromet l’efficacité de l’administration et freine les réformes nécessaires.

Par ailleurs, Ike Ngouoni s’offusque contre le « conflit de compétences » qui entrave le bon fonctionnement de la mairie. Non sans manquer de souligner le caractère fictif de la « décentralisation ». Pour ce dernier, les transferts de compétences et de ressources aux collectivités locales sont insuffisants et inefficaces. La décentralisation, censée rapprocher l’administration des citoyens, reste limitée dans ses effets réels.

La mairie de Libreville à l’école de la réforme objective

Pour remédier à ces 4 problématiques soulevées, Ike Ngouoni Aïla Oyouomi appelle les autorités publiques de la transition à se mettre en marche pour des réformes urgentes. En attendant des initiatives opportunes, il suggère de réformer le mode de scrutin pour les élections municipales afin de garantir une plus grande stabilité politique. Il recommande également la révision du mode de recrutement dans l’administration locale, envisageant la création d’une fonction publique territoriale accessible par concours.

Pour finir, l’ancien porte-parole de la Présidence sous Ali Bongo Ondimba a suggéré l’adoption d’un cadre législatif et réglementaire plus robuste pour la décentralisation, incluant la création d’une agglomération du Grand Libreville pour une gestion plus efficace. Ces réformes, selon lui, sont essentielles pour transformer Libreville en une ville plus fonctionnelle et en accord avec les attentes des Gabonais.