Validation ITIE : le Gabon sur la voie de la transparence dans les industries extractives

Réadhérant à l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) en octobre 2021, le Gabon s’est engagé à respecter les exigences de cette norme internationale de transparence. Parmi les engagements clés figurent la publication du premier rapport ITIE dans un délai de 18 mois et le lancement de la première validation au plus tard le 1er juillet 2024. À ce jour, le pays a respecté ses obligations en publiant un premier rapport en avril 2023, suivi d’un second en juillet 2024, témoignant ainsi de sa volonté de mettre en œuvre les principes de transparence dans ses industries extractives.

Le processus de validation, débuté en juillet 2024, constitue une étape cruciale pour mesurer la performance du Gabon dans l’application des exigences de l’ITIE. Cet exercice d’évaluation, mené par une équipe du Secrétariat International de l’ITIE, permet d’identifier les progrès réalisés, en consultant les parties prenantes du Groupe Multipartite ainsi que des acteurs élargis de la société civile et de l’industrie. Il vise à recueillir des avis sur l’impact de l’ITIE au Gabon et à apprécier les efforts déployés depuis la réadhésion du pays à la norme.

Un objectif de conformité ambitieux pour le Gabon

Durant leur mission, les experts de l’ITIE ont prévu de rencontrer les plus hautes autorités gabonaises, dont le Premier ministre et les ministres en charge de l’Économie, du Pétrole et des Mines. Ces échanges permettront de recueillir des informations cruciales sur les actions entreprises par le gouvernement pour améliorer la transparence dans les secteurs extractifs, et notamment sur la mise en place de mécanismes garantissant une meilleure gouvernance de ces ressources.

À l’issue de cette validation, le Gabon espère obtenir un score supérieur à 50 points sur 100, ce qui le qualifierait comme « pays conforme » à la norme ITIE. Ce statut renforcerait la crédibilité du pays dans ses efforts pour garantir la transparence et la gestion responsable de ses ressources naturelles, tout en rassurant les investisseurs internationaux sur la gouvernance de ses secteurs pétrolier et minier.