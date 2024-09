Gabon : Ghislain Mboumba nommé directeur général de la BICIG

Ecouter l'article

Ce vendredi 13 septembre 2024, se tenait le conseil d’administration de la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Gabon (BICIG). Au menu, passage en revue de la situation financière et des perspectives, mais également nomination au sein du top management. C’est à ce titre que Ghislain Mboumba, désormais ancien directeur général adjoint en charge des fonctions supports, a été nommé à la tête de l’institution financière. Il remplace Daniel Touré, appelé à d’autres fonctions.

La nationalisation de l’économie et notamment des postes à responsabilité se poursuit au sein des principales entreprises gabonaises, le cas échéant, au sein de la BICIG. Quelques mois après la nomination de Jacques Adiahenot en qualité de président du conseil d’administration, c’est un autre gabonais qui vient d’être propulsé au sein du top management. Diplômé d’HEC Paris en Stratégie, Management et Banque, Ghislain Mboumba, jusque-là directeur général adjoint en charge des fonctions supports, a été nommé à la tête de l’institution financière.

En effet, au terme du conseil d’administration de ce vendredi 13 septembre, cet ancien du Crédit Agricole a été promu directeur général de la BICIG. Présent au sein de l’institution depuis 1996, année au cours de laquelle il y fait son entre en qualité de chef de projets, avant d’occuper tour à tour les postes de Responsable Études et Développement, Directeur Organisation, des Programmes de transformation puis directeur général adjoint, poste qu’il occupait depuis juillet 2019, Ghislain Mboumba est un ancien de la maison. Un homme du sérail dirait-on.

Une nomination au mérite

Désormais à la tête d’une institution qu’il connaît sur le bout des doigts, cet ingénieur informatique, par ailleurs distingué du prix BNP Paribas en 2011 et 2014, devra désormais présider la destinée d’une banque qui doit faire face à de multiples défis, dans un environnement de plus en plus concurrentiel. Un challenge à la portée de cet homme au leadership affirmé.