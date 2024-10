Gabon : Nicole Assélé appelle à la lucidité et à l’esprit critique sur la future Constitution

Ecouter l'article

Dans une communication adressée aux membres du Mouvement Féministe L’Appel des Mille et Une, la présidente, Dr. Nicole Assélé, a invité à faire preuve de lucidité et d’esprit critique face au débat en cours sur le projet de nouvelle Constitution au Gabon. Ce projet divise profondément la classe politique et la société gabonaise, étant donné son importance pour l’avenir du pays et son impact sur le vivre ensemble.

Un appel à la réflexion et à la responsabilité. Dr. Nicole Assélé a exhorté les membres du mouvement à ne pas suivre aveuglément les opinions préconçues. « Le suivisme ne doit pas influencer le choix entre le “OUI” ou le “NON” au référendum », a-t-elle précisé. L’enjeu pour les femmes et la société gabonaise est de bien comprendre les dispositions cruciales de la future Constitution avant de se prononcer.

Pour l’ancienne ministre en charge des Sports et ancienne leader du cercles des libéraux réformateurs (CLR), « l’exhortation n’est pas dans le choix du OUI ou du NON, mais plutôt une invite à la lucidité et à l’esprit critique ». Pour elle, il faut prendre le temps nécessaire pour étudier en profondeur les propositions qui figurent dans ce texte, surtout celles concernant les droits et la place des femmes dans la société gabonaise.

Le rejet du suivisme politique et des associations propagandistes

Dr. Nicole Assélé a également exprimé ses préoccupations concernant la montée des associations à but de propagande et des objecteurs de conscience qui semblent reproduire les mêmes pratiques et schémas dénoncés dans le passé. Elle a réaffirmé l’indépendance du mouvement L’Appel des Mille et Une vis-à-vis des partis politiques, tout en rappelant que leur engagement est avant tout axé sur la défense des femmes.

Un mouvement féministe engagé pour l’autonomisation des femmes

Le Mouvement L’Appel des Mille et Une, dirigé par Dr. Assélé, est reconnu pour son engagement dans la défense des droits des femmes et leur autonomisation. Dans ce cadre, la position du mouvement face à la Constitution proposée se concentrera principalement sur les rôles et les droits accordés aux femmes dans le projet de loi Fondamentale. Elle a ainsi évoqué la tenue, dans les jours à venir, de concertations thématiques et périodiques pour éclairer les membres du mouvement sur les enjeux de ce projet de Constitution pour lequel de nombreux acteurs appellent déjà à voter non.