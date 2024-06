Gabon- Gambie : le match interrompu pour coupure d’électricité au stade !

Ecouter l'article

Les problèmes de délestage semblent plus concerner que les populations dans les quartiers. Preuve en a été faite ce mardi 11 juin 2024 au stade rénovation de Franceville où la coupure d’électricité a plongé le stade dans le noir et interrompu la rencontre. Sapristi !

Peu après le coup de sifflet actant la mi-temps après 47 minutes et 30 secondes de jeu, la rencontre officielle entre le Gabon et la Gambie comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 a été suspendue. Et pour cause, le stade de Rénovation a été victime d’une coupure d’électricité.

Une coupure pour stopper le spectacle !

La rencontre entre les Panthères du Gabon et les Scorpions de Gambie est actuellement interrompue. La raison, une coupure d’électricité alors que le score était de 1 but à 0 en faveur des visiteurs. Un but de Minteh qui a su profiter des largesses de la défense gabonaise. Si le public était confiant sur un retour en forme de l’équipe pour inverser la donne, une invitée s’est introduite.

Il s’agit d’un délestage en électricité et ce, sous les yeux accablés du Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Une situation regrettable qui a déclenché l’ire des populations qui ne cesse de hausser le ton. Si pour l’heure les causes explicatives ne sont pas officielles, d’aucuns évoquent une surcharge sur le transformateur. Le stade de rénovation serait-il dépourvu de groupe électrogène ? Nous y reviendrons !