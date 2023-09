Gabon : Franck Ping juge « légitime » le coup d’État des militaires

Ecouter cet article Ecouter cet article

A l’instar de la plupart des personnalités publiques du Gabon, Franck Ping s’est exprimé sur la situation politique du pays. Dans un entretien accordé à nos confrères de Direct Infos Gabon, ce dernier n’a pas manqué de donner une légitimité au coup de force des Forces armées gabonaises (FAG) réunies au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI).

Si le fils du candidat malheureux à la présidentielle de 2016 a eu des mots tendres à l’endroit des hommes en armes, il a en revanche été très dur à l’égard du régime qui l’a contraint à l’exil depuis 8 ans déjà. En effet, c’est sans ambiguïté que Franck Ping a justifié le coup de force, en mettant en avant le martyr du peuple Gabonais.

Un coup d’État pour stopper l’une des plus infâmes dictatures d’Afrique selon Franck Ping

« J’affirme sans aucune réserve que ce coup d’État est certainement le plus « légitime et censé » que l’Afrique ait connu. Ce dernier ne doit être comparé à aucun autre tant les préjudices que le peuple gabonais a endurés furent longs, lourds et suffoquants », a-t-il martelé. Selon lui, il était de la responsabilité de l’armée de « paver le chemin de la paix dans notre pays », après de vaines tentatives par le peuple.



C’est pourquoi, c’est sans état d’âme que l’opposant à Ali Bongo « salue l’acte salvateur des forces armées gabonaises qui sous la direction du Général Brice Oligui Nguema, a permis de mettre fin à l’une des plus infâmes dictatures d’Afrique ». Tout en vouant toute sa confiance aux nouvelles autorités du pays, Franck Ping espère à présent qu’elles parviendront à mettre les Gabonais à l’abri du besoin, sans manquer d’indiquer qu’il se tenait disponible à contribuer au redressement du Gabon.