Affaire HPO – Molina : le Journaliste bientôt traqué par la justice espagnole

Accusé de pédocriminalité par le journaliste d’investigation Romain Molina, le ministre des Mines Hervé Patrick Opiangah s’en est remis à Me Gisèle Eyue Bekale. Lors du point de presse de ce lundi 11 septembre 2023, l’avocate au Barreau du Gabon, a souligné qu’il ne s’agit que d’allégations « infamantes » sans preuve. Tout en annonçant la formulation d’une commission rogatoire en Espagne.

Si la toile est devenue un outil croustillant pour déconstruire l’image d’autrui, il est judicieux de préciser que ce n’est pas un espace de non droit. En effet, la loi met des garde-fous pour permettre d’agir et de s’exprimer sans porter atteinte à qui que ce soit. C’est ce qu’a rappelé Me Gisèle Eyue Bekale sur la sortie de Romain Molina à propos de son client Hervé Patrick Opiangah.

Romain Molina, un « sulfureux journaleux » selon l’avocate

Droite dans ses bottes comme à son accoutumée, Me Gisèle Eyue Bekale n’est pas allée par 4 chemins. Pour l’avocate du membre du gouvernement, « Romain Molina, prétendument journaliste d’investigation a encore brillé dans la médiocrité journalistique ». Et ce, en postant une vidéo truffée d’allégations infondées.

Par ailleurs, rappelle-t-elle, Hervé Patrick Opiangah « n’a jamais été inculpé, placé en garde à vue, ou fait l’objet d’une enquête judiciaire ». Aussi, les identités des présumées victimes sexuelles du ministre des Mines n’ont jamais été révélées. Toute chose qui peine à asseoir la crédibilité de ces allégations et ce, surtout que l’accusateur n’a jamais mis au Gabon.

Romain Molina bientôt ramené depuis l’Espagne ?

Si jusqu’à présent, Romain Molina est insaisissable, Me Gisèle Eyue Bekale n’a pas manqué de préciser que « deux plaintes avec constitution de partie civile ont été déposées devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris contre Monsieur Romain Molina le 13 juillet 2022 pour les mêmes faits de diffamation ».

À cela s’ajoutent, « les deux ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel ont été rendues le 19 juin 2023 et le 31 août 2023 contre la chaîne de télévision France 24, complice de Romain Molina ». Afin de garantir la présence du journaliste à l’audience du 19 septembre prochain HPO et ses conseils s’apprêtent à formuler « une demande de commission rogatoire en Espagne ».

Qu’est-ce que c’est la commission rogatoire ?

En droit, la commission rogatoire désigne le fait, pour un juge, d’autoriser certaines mesures, telles que des perquisitions, des auditions ou des confrontations. Elle a lieu dans le cadre d’une enquête judiciaire, lorsque vous êtes suspecté d’avoir commis une infraction pénale. Dans le cas d’espèce, la commission rogatoire reçue par le parquet de Madrid permettra son extradition vers Paris.

Une fois en territoire français, le journaliste d’investigation sera à même de soutenir ses accusations d’une portée grave envers Hervé Patrick Opiangah devant une Cour. Rappelons que jusqu’à présent, les actes de pédocriminalité au Gabon n’ont jamais été prouvés. Pour l’heure, seules des allégations fortuites sont relayées par les internautes au mépris du respect reconnu à autrui. Nous y reviendrons !