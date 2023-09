Rengus Digital : la solution numérique pour l’établissement de permis de conduire

Ecouter cet article Ecouter cet article

Plus de deux ans après l’avènement de la covid-19, de nombreuses entreprises ont dû repenser leur stratégie de développement. Priorisant le digital, un large déploiement des activités numériques des sociétés et une recrudescence d’applications ont été lancées. C’est dans cette optique que Madeleine Orlane Narguilé Ikana a lancé en 2018 Rengus Digital, une entreprise spécialisée dans la création de solutions numériques.

Rengus Digital est l’une des premières sociétés gabonaises spécialisées dans la création d’applications et de solutions numériques. L’entreprise avec à sa tête Madeleine Orlane Narguilé Ikana a déjà mis en place de nombreuses alternatives pour dynamiser les secteurs du transport et de la banque, pour ne citer que ceux-là. Existant depuis plusieurs années, cette structure qui en 2018 a remporté le ​​Pitch organisé par le Ministère de l’égalité des chances dans la catégorie « Innovation », nous dévoile ses services.



La plateforme Rengus Digital est « une application qui permettrait la transparence dans l’élaboration et la production des documents de transports, mais aussi la transparence des flux monétaires des infractions routières au Gabon. De plus, une innovation qui appartiendrait à l’État et qui générerait plus de 33 milliards à l’année ».

À noter que le lancement de ces solutions intervient dans un contexte de développement accru du numérique. Une véritable aubaine pour les plus hautes autorités gouvernementales, notamment le ministère du Transport qui depuis plusieurs années peine à freiner la falsification de documents tels que les permis de conduire. Dans un Gabon nouveau, où la compétence locale est mise en avant, que va-t-il advenir de ces projets exceptionnels portés par des compatriotes? Notre pays va-t-il s’appuyer sur l’article 20 du journal officiel et s’assurer que les protections intellectuelles de RENGUS DIGITAL et CAPAY soient respectées ? Ces projets vont-ils enfin être mis en œuvre ? Gageons que toutes ces questions trouveront des réponses.