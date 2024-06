Procès Sogara : Noël Mboumba écope de 2 mois et 27 jours ferme !

Ecouter l'article

Présenté comme un des principaux acteurs d’une présumée opération de détournements de fonds publics dont ils ont été acquittés, Noël Mboumba peut se targuer de bien s’en tirer dans cette affaire. S’il est reconnu coupable de blanchiment d’argent, corruption et abus de confiance aggravé, l’ancien DG de la Sogara n’écope que de 2 mois et 27 jours de réclusion criminelle.

Avoir de la veine. C’est assurément la caractéristique première de l’ancien Directeur général de la Société gabonaise de raffinage (Sogara). Déjà relaxé après exactement 2 mois et 27 jours entre décembre 2019 et mars 2020, Noël Mboumba qui a déjà purgé cette peine, semble être choyé par la justice gabonaise. Attitude coopérante ? Nul n’en sait avec exactitude. Une chose est certaine c’est qu’il a été condamné à une peine jugée trop clémente par l’assistance.

Seulement 2 mois et 27 jours pour Noël Mboumba !

Poursuivi pour plusieurs infractions dont principalement « détournements de fonds publics » dont ils ont été acquittés pour impossibilité d’établir la nature publique de la fonction de l’auteur de la faute. Cependant, Noël Mboumba a vu les poursuites de complicité de détournements de fonds publics requalifiée en « abus de confiance aggravé » par la Cour criminelle spécialisée. Il est également reconnu coupable de « corruption ».

Et ce, pour « avoir accepté de recevoir des promesses et avantages de Jean Eric Martin », relève la Cour des céans. Comme si cela ne suffisait pas, il est établi des faits de « blanchiment d’argent ». Tenant compte des circonstances atténuantes, il écope de 2 mois et 27 jours ferme. En sus d’une amende de 10 millions FCFA d’amende, il devra céder 1 villa à Port-Gentil, 1 appartement aux Bouguevilliers, 1 Nissan, 2 Range Rover, 1 Toyota Land cruiser et 1 Lexus.