Gabon : Fonction publique, ce vrai faux idéal pour la jeunesse

Follow on X

Ecouter l'article

En séjour à Lambaréné dans le cadre de sa tournée républicaine, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a réitéré son appel à la prise de conscience. En effet, le Président de la transition a rappelé que la fonction publique n’est plus en capacité de recruter et qu’il serait donc logique de penser au privé comme alternative crédible.

Si la majorité des pays africains ont misé sur la fonction publique pour faire face au phénomène du chômage qui gangrène nos sociétés, la réalité est que cette voie est de moins en moins envisageable. La faute à une organisation approximative du secteur public imputable à l’absence de gestion objective des carrières. D’ailleurs, au Gabon comme au Cameroun, il n’est plus rare que des agents censés être en retraite soient toujours en activité. Résultat, la masse salariale expose.

Jeunes gens, le public, c’est dépassé !

C’est en substance le message du Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema à l’endroit de la population jeune lors de son séjour en terre migovéenne. Engagé dans une Real politik à la gabonaise qui s’appuie sur les retours du plus grand nombre, le patron du CTRI s’évertue à opérer un moonwalk louable en admettant que la solution au chômage ne saurait provenir de la fonction publique. D’ailleurs, les concours administratifs annoncés comme remède semblent enrhumés.

Après les couacs à l’INJS et l’ENAM, les observateurs de la vie publique ont assisté impuissants au report sine die du concours d’entrée à l’Ecole nationale d’administration (ENA). Si d’aucuns n’y voient que des failles organisationnelles, il est souhaitable de cerner une bonne fois pour toutes que « la fonction publique est saturée ». Avec un taux de chômage chez les jeunes stagnant à près de 40%, seul un tissu entrepreneurial stable et soutenu peut permettre d’embaucher ces jeunes diplômés et qualifiés.

L’État gabonais appelé à jouer sa partition !

S’il est louable de reconnaître que le Président de la transition avait loupé son analyse, il est davantage appréciable que le gouvernement se mette au travail pour permettre au Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema d’atteindre le noble objectif qu’il s’est assigné : trouver de l’emploi pour tous. Cela passe par une réflexion mûrie autour des mécanismes devant optimiser la part de marché des entrepreneurs en conformité. Et ce, pour ce qui est des entreprises gabonaises florissantes.

Pour le cas des multinationales étrangères, il est indispensable de nouer des partenariats qui garantissent l’insertion des jeunes compatriotes dans le circuit du travail. Que dire des engagements qui doivent être respectés par l’exécutif notamment l’allégement fiscal pour certains secteurs en développement et pour le secteur de la communication, la possibilité pour les entreprises privées d’enfin capter la publicité qui demeure l’apanage des entreprises publiques faute de quota. Autant de niches qui s’offrent à l’État.