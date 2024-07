Cameroun : Brenda Biya annonce officiellement son homosexualité

Ecouter l'article

C’est la nouvelle qui secoue la toile depuis ce mercredi 3 juillet 2024. Fille chérie du président de la République du Cameroun, Brenda Biya, a fait son coming-out sur la toile. En révélant son homosexualité, la jeune femme âgée de 26 ans semble avoir ouvert la voie à l’émancipation de la communauté LGBTQIA+, rapporte TV5 monde Afrique.

Agée de 26 ans, Brenda Biya fille du Chef d’Etat camerounais Paul Biya a franchi le cap de ce qui n’avait jamais été possible au pays des lions indomptables. En effet, sur son compte instagram, la jeune femme a dévoilé au monde entier son homosexualité via une photo postéé dans laquelle elle embrasse la sa petite amie, Layyons Valença une brésilienne, avec en légende « Je suis folle de toi, et je veux que tout le monde le sache » rapporte Tv5 monde Afrique. Une déclaration d’amour qui a conduit bon nombre de camerounais à réagir, à l’instar des défenseurs des droits de la communauté LGBTQIA+.

Le Coming-out de Brenda Biya, un acte qui fait réagir

Au Cameroun entretenir une relation avec une personne de meme sexe est criminalisée. C’est d’ailleurs l’un des pays de l’Afrique Centrale où l’homosexualité est fortement pénalisée, à ce propos le Code pénal camerounais dans son article 347-1 prévoit « une peine de six mois à cinq ans de prison et une amende allant jusqu’à deux cent mille francs pour toute personne qui a des rapports sexuels avec une personne de son sexe ». Devant la grande révélation de la fille du Président camerounais âgé de plus de 90 ans au pouvoir depuis le 6 novembre 1982, les défenseurs des droits homosexuel au Cameroun n’ont pas manqué de féliciter cet acte « Brinda a fait sa part dans ce travail là, c’est à nous tous de faire en sorte qu’il ait beaucoup de Brinda en matière d’homosexualité » a déclaré l’Avocate militante pour les droits homosexuel au Cameroun, Alice Nkom.

Pour le transgenre camerounais Shakiro, réfugié en Belgique « Brinda Biya est une bénédiction pour la communauté LGBTQIA+, surtout en tant que fille d’un président qui assume son orientation sexuelle » . Par ailleurs, le journaliste d’investigation Boris Bertolt n’a pas manqué de souligner le sort que subissent toutes personnes homosexuelles sur le territoire camerounais. « On ne peut laisser Brenda Biya en liberté et maintenir en détention les enfants des autres. Soit Brenda Biya est arrêtée, soit on libère tout le monde » a-t-il publié sur sa page facebook. Au regard de cette nouvelle qui choque, la question est posée, Paul Biya la loi à l’endroit de sa fille aînée Brenda Biya ? Les réactions du gouvernement Camerounais sont attendues.