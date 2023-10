Gabon : Dieudonné Minlama pour la mise en place du Conseil national du dialogue social

Ecouter cet article Ecouter cet article

Nous observons, pour le souligner, que les lendemains du Coup de Libération du 30 aout dernier sont caractérisés par l’euphorie populaire, le soutien de la population et des forces vives au CTRI mais aussi par le développement d’une grogne sociale de plus en plus perceptible par la multiplication des foyers de tension, les menaces de mouvements de grèves dans différents secteurs d’activités et la stigmatisation envers plusieurs investisseurs.

Il est clair que si cette tendance perdure et prospère, les risques d’une véritable crise sociale suivie d’une détérioration du climat des affaires dans notre pays pouvant perturber sérieusement le déroulement de la Transition sont à craindre.

Lors du dialogue d’Angondjé, j’avais proposé la mise en place du Conseil National du Dialogue Social ( CNDS).

Cette proposition, fortement soutenue par les participants, a été adoptée par les parties prenantes au terme de nos travaux. Malheureusement, les différents gouvernements successifs qui ont suivi l’organisation de ces assises n’ont pas rendu cette mesure effective.

Au regard de la situation actuelle et ; soucieux de la préservation des acquis, du climat des affaires et de la concorde nationale, en ce moment important de l’histoire de notre pays ; je demande solennellement au Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Général de Brigade Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA , de mettre en place le Conseil National du Dialogue Social.

Dans l’immédiat , trois (3 ) principales missions devront être assignées au CNDS, à savoir :

Procéder à l’examen des différents cahiers de charges des syndicats et coordonner les négociations entre les parties prenantes ; Négocier une trêve sociale jusqu’à l’organisation des prochaines élections ; Ouvrir les discussions et rassurer les investisseurs .

Fait à Libreville le 05 Octobre 2023

Dieudonné MINLAMA MINTOGO

Ancien Candidat aux Elections Présidentielles de 2016