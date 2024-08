Gabon : Arise IIP déploie 8 nouveaux générateurs de 2250 KVA pour l’arrière-pays

Ecouter l'article

Engagé dans une dynamique sociétale d’envergure nationale, le groupe international Arise IIP vient de faire un don d’importance à l’État gabonais. Il s’agit essentiellement d’une nouvelle série de générateurs d’une capacité de 2250 KVA remis le 12 août dernier, et qui devrait notamment permettre d’améliorer l’approvisionnement énergétique dans l’arrière-pays en proie à des carences structurelles. Toute chose qui devrait contribuer significativement à l’amélioration des conditions de vie des populations des localités bénéficiaires.

L’amélioration de l’accès à l’énergie et le développement de l’activité économique sont deux objectifs projetés de l’État gabonais à moyen terme. Pour cela, il prévoit pour cette année 2024 l’achat de 130 transformateurs pour un coût de 3,8 milliards de FCFA. Une initiative qu’entendent encourager plusieurs opérateurs économiques parmi lesquelles, le groupe international Arise IIP. Pour matérialiser cette ambition, le groupe dirigé par Igor Simard, a réceptionné huit générateurs d’une capacité de 2250 KVA qui ont été remis à l’État gabonais.

En présence de Jeannot Kalima, ministre de l’Énergie et des Ressources hydriques, de Joël Lehman Sandoungout, directeur général de la Société d’Énergie et d’Eau du Gabon (SEEG) et de Martin Boguikouma, directeur général de l’Office des Ports et Rades du Gabon (OPRAG), cette nouvelle série de générateurs qui a eu lieu au New Owendo International Port (NOIP), premier port multi-cargo du Gabon, et en charge de la logistique et de la manutention, devrait ainsi permettre d’améliorer l’approvisionnement énergétique dans l’arrière-pays.

« Répondre efficacement aux besoins énergétiques de l’arrière-pays »



Après avoir remis, en mai dernier, un premier lot de deux groupes électrogènes à l’aéroport international de Libreville, il était donc question pour Arise IIP, « d’offrir une deuxième série de huit groupes électrogènes de même capacité » comme l’a souligné Igor Simard. Ce dernier espère désormais « que ces dix générateurs (de 2250 KVA par groupe), permettront de répondre efficacement aux besoins énergétiques de l’arrière-pays ». Tout en remerciant Arise pour cette généreuse dotation, Jeannot Kalima a pour sa part indiqué que « ces appareils contribueront significativement à l’amélioration des conditions de vie des populations des localités bénéficiaires ».