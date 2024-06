Gabon : désormais une Fondation SMAG pour le bien-être des communautés locales

Ecouter l'article

Les responsables de la Société meunière et avicole du Gabon (SMAG), filiale du Groupe Somdiaa étaient réunis ce 06 juin 2024 du côté de Bikélé dans la commune de Ntoum. Entourés des responsables administratifs de l’Etat et des membres du réseau des Fondations Somdiaa, il était question de procéder à l’inauguration de la Fondation SMAG, qui vise à accompagner les communautés environnantes des activités économiques de la SMAG à travers des actions de développement.

Dernière née d’un réseau de 9 Fondations à travers le continent africain, la Fondation SMAG, dont le siège a été inauguré ce 6 juin, est une réponse concrète du Directeur général de la SMAG, Bruno Lardit et ses équipes, à une demande des communautés environnantes des activités économiques de l’entreprise. Elle s’inscrit dans le cadre des initiatives RSE de la SMAG, qui se dit résolument engagée pour un avenir meilleur des communautés.

100% agir ensemble pour un avenir meilleur des communautés

La cérémonie d’inauguration de la Fondation SMAG a été ponctuée par plusieurs moments forts. En effet, après la diffusion du mot de Bienvenue du Président directeur général du Groupe Somdiaa à la nouvelle née des Fondations, la directrice Programme Fondations, a rappelé les grands principes auxquels devra s’atteler la Fondation SMAG. « Depuis 2023, les actions des fondations Somdiaa sont cadrées par la stratégie 100% Fondation. 100% Fondation, c’est agir ensemble avec les autorités, les populations, les collaborateurs de la SMAG pour investir dans des actions de développement local, dans l’entreprenariat, le développement durable, la santé et l’éducation. 100% fondation, c’est la proximité avec les populations, être à leur écoute pour monter des projets concrets. 100% fondation, c’est l’engagement sans faille sur le terrain de la part des équipes et des bénévoles », a indiqué Camille Dijon.

En effet, la Fondation SMAG inscrit son action dans la co-construction des projets solidaires auprès des communautés vivant aux alentours de ses sites. Ainsi, il s’agira d’agir sur trois leviers principaux, l’entreprenariat, qui vise à soutenir « les jeunes et les femmes dans la création et la gestion des AGR », le développement durable, qui sous tend la résorption participative des problèmes locaux, la santé et l’éducation, notamment favoriser leur accès aux populations concernées. A travers ce lancement effectif des activités, la SMAG réalise là un projet porteur qu’elle avait à cœur de lancer depuis quelques années déjà. « Nous avions lancé un premier élan depuis plus de 6 ans. Il y a eu quelques péripéties administratives, mais la période Covid est également passée par là. Nous voulions d’une période dynamique pour pouvoir lancer ce projet associatif », a indiqué le Directeur général de la SMAG, Bruno Lardit.

Notons que la cérémonie a également été marquée par la symbolique coupure du ruban, par une présentation des produits SMAG, ainsi que par une dégustation d’aliments cuisinés à base des produits SMAG, par des « mamans Gâteaux » avec qui la SMAG travaille déjà dans le cadre de sa politique RSE.