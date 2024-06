Gabon : le Mouvement Gabao s’étend à Belle-vue II Carrefour la Nation

Ecouter l'article

C’est dans le cadre de la poursuite de sa campagne de présentation et d’implantation des cellules locales du parti que les membres du Mouvement Gabao, conduits par leur président, Franck Nguema se sont rendus ce 05 juin du côté de Belle-Vue 2 Carrefour la nation, dans le 3e arrondissement de Libreville. Un moment de partage qui a permis à l’ancien député du 2e arrondissement de la commune d’Akanda de mieux faire connaître les ambitions de cette jeune formation politique.

Si l’ancien ministre de la jeunesse et des sports, Franck Nguema et ses équipes du Mouvement Gabao s’étaient déjà rendus dans le 3e arrondissement de Libreville, précisément à Belle-Vue 2 derrière le commissariat, les populations du secteur Carrefour la nation ont, elles aussi, eu droit à leur part de ce message porteur d’espoir pour les Gabonais. En effet, les compatriotes de cette partie de la capitale gabonaise se sont vu édifiés sur les trois piliers chers au Mouvement Gabao à savoir, la liberté, la démocratie et le social.

Démocratie, liberté, social au cœur de la rencontre de Belle-Vue 2 Carrefour la nation

Si comme à chacune des causeries qu’il a animées Franck Nguema a procédé à l’installation des délégués des comités locaux, qui seront le point focal entre les adhérents et la direction du parti, et qui auront la charge de faire vivre les idéaux du parti, il a tout aussi été question de présenter les grandes lignes qui fondent l’action du Mouvement Gabao. « Nous disons que la démocratie et les libertés doivent être garanties aux Gabonais, que la liberté économique doit permettre aux jeunes notamment de se réaliser, et que la vulnérabilité de notre tissu social nécessite que des familles soient accompagnées par des mécanismes d’allocations familiales », a indiqué Franck Nguema.



Notons que le Mouvement Gabao, qui se présente comme un parti centriste, aux idéaux socio-libérales revendique déjà plus de 19 000 adhérents en l’espace de quelques semaines d’activité. Dans le cadre de sa stratégie de conquête des sièges parlementaires et locaux, le Mouvement Gabao entend principalement s’appuyer sur des nouveaux visages, c’est-à-dire des Gabonais qui ne sont pas des professionnels de la politique, et qui vivent au cœur des réalités de leurs compatriotes.