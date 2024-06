Gabon : début de la 6ème édition de la sensibilisation routière pour les départs en vacances

Ecouter l'article

La période dite des grandes vacances scolaires est souvent un moment propice à la multiplication d’accidents de la circulation. C’est pourquoi, pour la 6ème année consécutive, la Direction générale de la sécurité routière (DGSR) a procédé la semaine écoulée à la sensibilisation des usagers de la route, notamment des professionnels du transport terrestre.

Conduit pas son directeur général, le Colonel Jean-Baptiste Mayombo, l’équipe de la direction générale de la sécurité routière est allée au contact des professionnels du transport routier notamment, échangeant et collant des affiches de prévention sur les facteurs d’accident. Une démarche d’autant plus essentielle que chaque semaine quasiment, des accidents sont enregistrés sur nos routes et qui sont très souvent dus aux erreurs humaines.

Une sixième édition axée sur le dépassement, la vitesse et la fatigue au volant

L’objectif cette année consistait pour les autorités de la direction générale de la sécurité routière à miser sur une sensibilisation de proximité auprès « des professionnels du transport avec à l’actif la pose de vignette à bord des véhicules, l’affichage de sensibilisation chez les opérateurs du secteur ». À cette occasion, le Colonel Jean-Baptiste Mayombo a eu l’occasion de rappeler aux conducteurs la nécessité de faire preuve de prudence.

Il faut dire que pour cette sixième édition, la Direction générale de la sécurité routière a mis l’accent sur l’importance d’un dépassement sécurisé, l’importance du respect de la limitation de vitesse, la nécessité d’observer des temps de pause en cas de fatigue, car faut-il le rappeler, la somnolence au volant est un des principaux facteurs d’accident. Bien qu’il soit difficile d’évaluer l’évolution du taux d’accident sur nos routes, la période des départs en vacances accroît les risques d’accidents.