Gabon : Christophe Blanc nouveau directeur général de Perenco

Ce jeudi 11 juillet 2024, le premier ministre Raymond Ndong Sima a reçu en audience à son cabinet sis à l’immeuble du 2 décembre, les dirigeants de la compagnie pétrolière Perenco Oil & Gas Gabon (POGG) en l’occurrence Président directeur général Armel Simondin et le nouveau directeur général Christophe Blanc. Occasion pour ces derniers de présenter au chef du gouvernement les nouvelles stratégies de développement de l’entreprise avec comme ambition de contribuer plus efficacement à l’économie nationale.

Acteur majeur dans le secteur pétrolier gabonais, Perenco Oil & Gas entend renforcer de manière durable son leadership dans les prochaines années. C’est l’ambition affichée par les responsables de la compagnie pétrolière lors de l’audience qui leur a été accordée par le premier ministre de la Transition. S’il était question de présenter les nouveaux dirigeants de l’entreprise, le PDG de Perenco a décliné le bilan, mais surtout les perspectives de l’entreprise pour les années à venir.

Ainsi, Armel Simondin a réitéré la volonté de Perenco Oil & Gas de demeurer « un partenaire économique de choix de l’État gabonais ». « Nos priorités sont claires. Tout d’abord avoir des opérations en sécurité en développement les ressources gazières et pétrolières du Gabon, une montée en compétence de nos collaborateurs gabonais et un développement gazier majeur qui permettra au Gabon de devenir exportateur de GPL et GNN », a indiqué le président directeur général.

Christophe Blanc désormais à la tête de POGG

Il faut souligner que l’activité de la compagnie pétrolière sous le magistère de l’ancien directeur général Adrien Broche a connu une courbe positive ces dernières années avec le développement de nouveaux projets à l’instar de la mise en exploitation de l’usine GPL de Batanga qui réduira les importations de gaz butane au Gabon de 50%, entraînant aussi, de facto, une tendance baissière des subventions de l’État et la hausse de la production qui se situe à l’heure actuel à 110 000 Barils/Jour. De bons résultats qu’entend d’ailleurs consolider le nouveau directeur général Christophe Blanc.

À noter que Perenco Oil & Gas est présente au Gabon depuis plus de 31 ans et compte plus de 700 salariés en emploi direct et plus de 2.000 en emploi indirect, exploitant près de 50 champs pétroliers dont près de 60% en off-shore et 40% en on-shore.