INSG : la Direction générale rassure sur les capacités d’accueil et le suivi des étudiants

Faisant suite à notre article intitulé Gabon : les étudiants du cycle BTS de l’Institut national des sciences de gestion (INSG) la direction générale de cet établissement a, au cours d’un entretien accordé à Gabon Media Time ce jeudi 11 juillet 2024, tenu à battre en brèche les assertions avancées par certains étudiants. Ainsi, le premier responsable, le Pr. Murielle Natacha M’bouna est revenu longuement sur les différents chantiers engagés depuis sa nomination à la tête de l’INSG avec pour objectif d’améliorer les conditions d’apprentissage des étudiants.

La poire a finalement été coupée en deux entre la Direction générale de l’Institut national des sciences de gestion (INSG) et un groupuscule d’étudiants inscrits en cycle de Brevet d’études supérieures (BTS) ce jeudi 11 juillet 2024. En effet, si les étudiants du cycle BTS s’insurgeaient d’une part contre ce qu’ils considèrent comme « une délocalisation » au sein de l’Institut universitaire des sciences de l’organisation (IUSO), rendant difficile leur déplacement et d’autre part le manque de considération de l’administration, la Directrice générale de l’établissement accompagnée d’autres responsables, a tenu à édifier l’opinion nationale quant à l’actuelle situation de l’INSG.

L’orientation provisoire des étudiants de BTS de l’INSG, un mal pour un bien

S’exprimant lors de cet entretien, le Pr. Murielle Natacha M’bouna a rappelé que depuis son arrivée à la tête de l’Institut national des sciences de gestion il était primordial de remettre de l’ordre dans son écurie et cela passait par « le retour à un calendrier académique normal comme dans les autres établissements d’enseignement supérieur » d’où l’adoption de la mesure palliative qui a conduit les étudiants du cycle BTS à suivre les cours au sein de l’IUSO. Une décision provisoire comme l’a précisé la Directrice générale de l’INSG qui permettra de mieux démarrer la rentrée universitaire prochaine.

S’agissant du suivi des étudiants affectés provisoirement au sein de l’Institut universitaire des sciences de l’organisation, le Pr. Murielle Natacha M’bouna n’a pas manqué de rassurer quant à l’attention particulière portée à l’endroit des étudiants du cycle BTS. « Chaque semaine, je m’arrange à m’enquérir des nouvelles de nos apprenants. Et je ne cesse de les rassurer que d’ici à la rentrée prochaine, ils seront de retour dans leur école. Pour le moment, les travaux se font dans l’établissement en vue de son agrandissement, et ce, conformément aux instructions des plus hautes autorités de la transition » a-t-elle confié.



Gageons que ces efforts consentis pour relever le défi de redonner à l’Institut national des sciences de gestion ses lettres de noblesse sauront être appréciés à leur juste valeur. Quand on sait l’état de mort clinique dans lequel l’INSG se trouvait depuis des années, autant accorder du sursis à cette nouvelle équipe afin de restaurer son système de gouvernance.