Estuaire : 7 nouvelles ambulances médicalisées pour renforcer le parc de la région Ouest

Dans le cadre de l’amélioration de l’offre des soins de santé, le ministre de la santé, le Pr. Adrien Mougougou a procédé à la remise d’un important don le samedi 10 août 2024. Il s’agit notamment de 7 nouvelles ambulances médicalisées pour la région Ouest de la province de l’Estuaire. Lesquelles ambulances ont été octroyées par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI).

S’il est connu de tous que notre pays en matière de santé fait face à de nombreux dysfonctionnements, à savoir l’inégale répartition des ressources humaines et matérielles. Pour y remédier et ce conformément au souhait du président de la transition le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, le ministre de la Santé, le Pr. Adrien Mougougou a remis à la Directrice de région sanitaire Libreville – Ouest, Dr Catherine Ondo Eyene, un important lot composé de matériel roulant, très exactement 7 nouvelles ambulances médicalisées.

7 nouvelles ambulances médicalisées pour la région Ouest de la capitale

Ces 7 nouveaux véhicules remis par le ministre de tutelle viennent renforcer le parc automobile des structures sanitaires à qui elles sont destinés à savoir le Centre Hospitalier régional de Melen, l’Hôpital départemental de Ntoum, le Centre médical de Cocobeach, le Centre médical de Kango, le Centre médical d’ Ekouk, le Centre médical de Nzamaligue, et le dispensaire du Cap Estérias. Ainsi les évacuations sanitaires se feront plus facilement. Le ministre de la santé a tenu à indiquer que l’installation de l’équipement de médicalisation interne de ces ambulances et la formation des personnels utilisateurs se feront très rapidement pour les rendre opérationnelles.



La Directrice de région sanitaire Libreville – Ouest, Dr. Catherine Ondo Eyene, recevant ce don n’a pas manqué d’exprimer toute sa gratitude à l’endroit des plus hautes autorités de la transition qui a à sa tête le Président-Général Brice Clotaire Oligui Nguema. Rappelons que ce don est une réponse aux différentes préoccupations que les populations n’ont de cesse d’exprimer et et que le membre du gouvernement de transition s’est engagé à résoudre afin de réhausser le secteur de la santé qui est très vital pour une nation.