Gabon : le Mouvement Gabao étend son implantation dans l’Ogooué-Ivindo et le Haut-Ogooué

Après les provinces de l’Estuaire, du Woleu-Ntem, du Moyen-Ogooué, de la Ngounié et de la Nyanga, le Mouvement Gabao poursuit sa campagne d’implantation territoriale avec cette fois les provinces de l’Ogooué Ivindo et du Haut-Ogooué où les équipes ont animé plusieurs causeries dans de nombreuses localités. Une démarche qui témoigne de la détermination de Franck Nguema à donner à la formation politique qu’il dirige une stature nationale, conformément à la nouvelle doctrine politique voulue par les autorités actuelles.

C’est le 13 septembre 2024 que les équipes du Mouvement Gabao ont poursuivi leur périple à travers le pays et qui les a conduit dans la province de l’Ogooué Ivindo où elles ont des jours durant arpenté plusieurs localités. Périple qui s’est ensuite poursuivi dans la province du Haut-Ogooué où les équipes ont rencontré les populations à partir du 17 septembre.

7 jours aux côtés des populations de l’Ogooué-Ivindo et du Haut-Ogooué

Au 5 septembre 2024, le Mouvement Gabao revendiquait déjà plus de 39 milles adhésions. Un chiffre qui est le fruit d’une action de terrain qui a conduit le bureau du parti dans plusieurs localités où le programme du parti a à chaque fois été présenté et des comités locaux installés. C’est suivant cette démarche que Franck Nguema et ses amis sont allés à la conquête de l’Ogooué-Ivindo où les équipes sont allées au contact des populations dans divers arrondissements d’Ovan, Makokou, Batouala, Elobakoba, Mekambo entre autres. A chaque fois, les équipes ont bénéficié de la ferveur des populations, en quête de renouveau politique et de perspectives au plan social.

Entre le 17 et le 19 septembre, le Mouvement Gabao s’est ensuite déployé dans la Province du Haut-Ogooué où les équipes ont entamé leurs causeries à Léconi, dans le département des Plateaux. Ainsi, Mounana, Akiéni, Moanda ont constitué les autres étapes de la tournée altogovéenne du Mouvement Gabao et qui s’est poursuivi ce 20 septembre à Okondja. Ainsi, au terme de cette tournée à travers ces deux provinces, le Mouvement Gabao aura déjà implanté ses représentants dans 7 des 9 provinces du pays.