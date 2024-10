Gabon : célébration de la Journée mondiale de la Santé mentale reportée au 17 octobre

Ecouter l'article

C’est par le biais d’une publication rendue publique le dimanche 13 octobre 2024, que le conseiller en communication du ministre de la Santé, Edgard Nziembi Doukaga a annoncé le report du lancement des activités en différé de la Journée mondiale de la Santé mentale. Une décision qui intervient en raison des urgences liées aux occupations du gouvernement de transition.

La journée mondiale de la Santé mentale a été célébrée à travers le monde le 10 octobre dernier. Au regard de la place importante que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) accorde à ce domaine, le ministère de la Santé dirigé par le Pr. Adrien Mougougou procèdera au lancement des activités inhérentes à cette commémoration, le jeudi 17 octobre 2024 en lieu et place de la date du 14 octobre 2024 initialement prévue. Indique la note d’information du Conseiller en communication du membre du gouvernement.

Célébration de la journée mondiale de la Santé mentale reportée

Si l’OMS rappelle que « La Santé mentale est un droit fondamental de tout être humain. Un aspect essentiel du développement personnel, communautaire et socio-économique », il est plus qu’urgent qu’un regard particulier soit apporté par le gouvernement de transition a rappelé Wilma Sickout Assela, présidente de la Fondation Gertrude François, qui s’occupe des personnes atteintes de dépression. D’où la célébration de cette Journée qui se tiendra ce jeudi 17 octobre et à l’occasion de laquelle le grand public sera sensibilisé sur les maladies en lien avec la santé mentale telles que la bipolarité, la dépression qui dans bien des cas entraînent des suicides.

La célébration en différé de cette Journée dédiée à la santé mentale sera également l’occasion d’évoquer certains troubles mentaux, à l’exemple de la schizophrénie, voir la démence qui selon l’organisme onusien en charge de la Santé « est la septième cause de décès et l’une des principales causes d’invalidité et de dépendance chez les personnes âgées dans le monde ». Notons qu’à ce jour, selon les données fournies en 2022 par le Centre de santé mentale de Melen sis dans le 5ᵉ arrondissement de Libreville, le nombre de personnes souffrant d’une maladie mentale s’élève à 4145. En vue d’assurer leur bonne prise en charge, un centre d’appel avait été mis en place avec un numéro vert : 1324, disponible tous les jours 24/24 pour signaler la présence des personnes atteintes de maladies mentales dans le Grand Libreville.