PMUG.GA : Un acteur clé des paris en ligne au Gabon, avec un engagement local fort

Ecouter l'article

Lancé en 2022, PMUG.GA s’est rapidement imposé comme un acteur incontournable des paris en ligne au Gabon. Offrant une large gamme d’options, allant des courses hippiques aux paris sportifs, en passant par la loterie, les jeux de casino et les jeux virtuels, la plateforme répond aux divers intérêts des amateurs de jeux en ligne à travers le pays. Sa campagne récente intitulée « Nous-mêmes, nous-mêmes » réaffirme l’engagement de la société envers les parieurs gabonais, tout en mettant en avant la dimension locale de l’entreprise.

Un produit par et pour les Gabonais. PMUG.GA se distingue par sa nature profondément gabonaise, conçue par des Gabonais et pour des Gabonais. Au-delà de l’aspect divertissant, la plateforme a permis à de nombreux compatriotes de réaliser des gains substantiels. Selon les chiffres, ce sont des milliers de Gabonais qui ont vu leur vie transformée grâce à des gains importants dans des jeux tels que les courses hippiques, la loterie et les paris sportifs. Le PMUG peut se vanter d’avoir enregistré des cagnottes impressionnantes, dont la plus haute en 2006 atteignait 300 millions de FCFA, et un parieur de Port-Gentil a marqué l’histoire en remportant un chèque de 203.019.800 FCFA.

Un impact économique et social important

Le PMUG ne se contente pas d’être une simple plateforme de paris. Depuis sa création, il a contribué à la création de nombreux emplois, tant directs qu’indirects, en étendant son réseau commercial à travers le pays, avec des agences à Libreville et dans les capitales provinciales. Aujourd’hui, plus de 1000 emplois ont été créés, témoignant de l’impact économique positif de l’entreprise sur la société gabonaise.

Le soutien de PMUG.GA au sport gabonais est également un aspect central de son engagement. Avec Bruno Ecuélé Manga, ancien capitaine de l’équipe nationale de football du Gabon, comme ambassadeur principal, la société soutient activement les initiatives locales. Une première action notable a été la réfection des bancs de touche au stade Augustin Monédan de Sibang, marquant un geste significatif en faveur des infrastructures sportives du pays.

Une plateforme responsable et ambitieuse

Alors que les paris en ligne gagnent en popularité, PMUG.GA se positionne comme un acteur responsable et engagé. Travaillant avec des influenceurs gabonais, la société met en avant les talents locaux et promeut une culture du jeu saine. Elle invite tous les Gabonais à rejoindre cette aventure collective en participant et en rêvant grand.

Pour plus d’informations, les utilisateurs peuvent contacter le service client au 011.79.02.00 ou visiter la page Facebook officielle du PMUG.