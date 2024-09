Gabon : CANAL + annonce un calendrier riche en programmes sportifs

Ecouter l'article

Dans le cadre de la rentrée de ses contenus emblématiques, le Groupe CANAL+ a annoncé ce vendredi 20 septembre 2024, un calendrier fourni en programmes sportifs. Une initiative qui vise à satisfaire sa clientèle, particulièrement les amateurs de sport, grâce à l’obtention des droits de l’UEFA Champions League pour les saisons 2024-25 à 2026-27. Une action qui vient une fois de plus maintenir l’opérateur économique au premier rang en tant qu’acteur majeur dans la diffusion des rendez-vous incontournables du sport en Afrique subsaharienne francophone.

Déjà diffuseur des 6 meilleurs championnats internationaux en 2023 et depuis le début de l’année 2024, CANAL+ vient ainsi confirmer sa place de diffuseur sportif de premier plan en Afrique. Pour les années avenir, le Groupe compte offrir à ses abonnés fans de sport des moments inoubliables avec des programmes unique qui mettent en évidences leurs stars. Le leader en matière de distribution de programmes télévisés a obtenu des droits de l’UEFA Champions League pour les saisons 2024-25 à 2026-27.

CANAL+, le plus grand terrain de sport

En effet, le Groupe propose plus de 1000 matchs de football par an en HD à ses abonnés à travers les compétitions de l’UEFA Champions League qui apparaît sous un nouveau format cette année. Les fans du sport roi auront donc l’occasion de profiter du meilleur match du mercredi et de la finale du championnat. Ces derniers pourront aussi retrouver 100% de la compétition en langue anglaise sur les chaînes Supersport Football + (Canal 116) et Supersport Premier League (CANAL 118).

Il faut souligner que lesdites chaînes sont disponibles en option au sein du pack DSTV ENGLISH PLUS à partir de la formule Evasion. Les meilleurs championnats internationaux sont diffusés sur d’autres chaînes notamment Premier League, LaLiga, Ligue 1 Uber Eats, Bundesliga, et Saudi Pro League. Au-delà du football, CANAL+ propose en exclusivité des grands rendez-vous sportifs tels que la NBA, la Formule 1, la MotoGP ou l’UFC. C’est donc une rentrée riche qui ne met aucun des abonnés de l’opérateur économique de côté car les férus de cinéma et de divertissement ne sont pas en reste. Ces derniers pourront retrouver des émissions comme « Chéri(e), c’est moi le chef », « Ça commence aujourd’hui » ou la saison 2 de la série « Obatanga » sur CANAL+ Pop et bien plus encore.