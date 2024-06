Football : la Copa America 2024 et l’UEFA Euro 2024 diffusés sur CANAL+

Ecouter l'article

C’est dans l’optique de répondre aux besoins de ses milliers d’abonnés que le groupe CANAL + a annoncé le dimanche 16 juin 2024, la diffusion de la Copa America 2024 ainsi que du championnat d’Europe de football 2024 sur ses antennes. Une manière de satisfaire sa clientèle en cette période où les compétitions de football se succèdent. Ainsi, les passionnés du sport roi pourront regarder en direct leurs matchs sur les chaînes CANAL+ Sport 1 et 2, Supersport premier league au canal 473 et Supersport Football (474).

Avec pour ambition d’offrir le meilleur du divertissement à sa clientèle, le groupe CANAL+ a annoncé la diffusion de plusieurs compétitions de football. Un moyen significatif d’améliorer l’expérience audiovisuelle de ses abonnées en l’occurrence les amoureux du sport roi en cette période de vacances. Les téléspectateurs pourront regarder la crème des joueurs du monde pendant la Copa América 2024 et l’UEFA Euro 2024 sur les antennes de CANAL+. Mettant ainsi un terme au rififi de ses détracteurs sur les réseaux sociaux.

La Copa America 2024 et l’UEFA Euro 2024

Ces deux belles et grandes compétitions seront diffusées sur les chaînes sportives du groupe CANAL+. Pour la Copa América qui se tient « du 21 juin au 15 juillet au États-Unis », les téléspectateurs pourront regarder « 100% des matchs diffusés en HD, en direct et en langue française sur CANAL+ Sport 1 et 2 ». Le tout avec une émission dédiée CANAL Copa América à partir de 21h30 sur CANAL+ Sport 1.

Programme de diffusion © D.R.

S’agissant de l’UEFA Euro 2024 qui se déroule depuis le 14 juin et qui prendra fin le « 14 juillet » met en compétition « 24 équipes ». C’est donc « 51 matchs » que les abonnés de CANAL+ pourront visionner. Il faut dire que tous les matchs seront retransmis en direct et « en langue anglaise sur les chaines Supersport Premier League et Supersport Football » respectivement sur les canal 473 et 474. Des chaînes disponibles dans l’option English Pack DSTV Basic pour 5 000 FCFA. Aussi, 12 matchs seront diffusés en HD en direct et en langue française sur Gabon 1ère.