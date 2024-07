Gabon : la Banque mondiale confirme le remboursement des 10 milliards de FCFA de créance due par l’État

Ecouter l'article

Voilà qui devrait en rassurer plus d’un. Après l’épisode de la suspension des décaissements en faveur du Gabon le 1er juillet dernier, la Banque mondiale vient de rendre publique une déclaration plutôt rassurante. Dans celle-ci, publiée ce mercredi 19 juillet 2024, l’institution de Bretton Woods « confirme avoir reçu le remboursement des créances et réaffirme son engagement à accompagner le Gabon pour promouvoir une croissance durable, résiliente et inclusive ». Une déclaration plutôt rassurante pour le gouvernement gabonais.

C’est un épisode dont se serait bien passé le gouvernement de transition. Une nouvelle qui avait suscité pas mal d’interrogations. Le 1er juillet dernier, la Banque mondiale annonçait la suspension des décaissements au profit du Gabon. Dans la foulée, le gouvernement de transition par le biais du ministère des comptes publics, indiquait qu’un simple « problème technique » était à l’origine du non-paiement de ses 10,4 milliards de FCFA d’arriérés au cœur de la controverse. Une somme qui était d’ailleurs entièrement réglée quelques heures à peine plus tard, confirmant la volonté des autorités d’honorer leurs engagements.

Faisant couler encre et salive, cet imbroglio finalement levé, a poussé l’institution internationale a publié ce mercredi 10 juillet, une déclaration sans équivoque. Dans celle-ci, « la Banque mondiale confirme avoir reçu le remboursement des créances et réaffirme son engagement à accompagner le Gabon pour promouvoir une croissance durable, résiliente et inclusive qui profitera à la population gabonaise dans les années à venir ». Une déclaration qui confirme au passage, la bonne tenue des relations entre l’institution et le Gabon, rétablie en janvier dernier sous la houlette du premier ministre Raymond Ndong Sima et son ministre de l’Economie, Mays Mouissi.

La Banque mondiale travaille à la mise en œuvre effective de l’ensemble des projets



Travaillant à la « mise en œuvre effective de l’ensemble des projets de son portefeuille avec toutes les parties prenantes », la Banque mondiale a donc réaffirmé son engagement à accompagner notre pays, elle qui s’est engagée auprès du Gabon pour promouvoir un développement vert et résilient pour toute la population. Mettant fin aux spéculations, l’institution de Bretton Woods, en a profité pour rappeler que son portefeuille au Gabon compte trois projets actifs pour un montant total de 214.5 millions de dollars soit un peu plus de 130 milliards de FCFA avec notamment le projet Gabon digital qui devrait permettre à terme, de redynamiser notre administration.