Référendum : Mbatchi pambou et l’Appel d’Angondje bientôt en tournée nationale pour le Oui !

Ecouter l'article

Les partis politiques membres de l’Appel d’Angondjé étaient réunis la semaine écoulée dans le cadre de leur traditionnel rendez-vous hebdomadaire avec la presse. Occasion pour le porte-parole de cette plateforme, Joachim Mbatchi Pambou de réitérer le soutien des partis membres au référendum à venir et d’annoncer une tournée nationale prochaine en vue de sensibiliser les populations sur la nécessité de voter Oui !

Avec ses camarades des Partis membres de l’Appel d’Angondjé, Joachim Mbatchi Pambou est l’un des fervents défenseurs du Oui au référendum constitutionnel de fin d’année. Une position qui se justifie entre autres par sa participation aux travaux du Dialogue national, qui constitue la base du projet de nouvelle constitution élaboré par le Comité constitutionnel national.

Nous restons convaincus que le Oui l’emportera

La déclaration lue par Joachim Mbatchi Pambou entouré de ses camarades est longuement revenue sur la séquence politique qui a fait l’actualité au sujet du positionnement des uns et des autres sur la campagne référendaire. A ce propos, l’Appel d’Angondjé a tenu à rappeler que « le vote référendaire n’a pas pour finalité le choix des personnes qui occuperont les charges publiques », mais le choix se porte selon le collectif « sur la Constitution uniquement ». Ainsi, en dépit des imperfections que pourrait comporter ce texte, Joachim Mbatchi Pambou a indiqué que les maux qui minent le pays tiennent non pas à la qualité des textes, mais plutôt au désamour des Gabonais vis-à-vis de la patrie. « Notre pays est devenu un corps sans âme, et le Gabonais un homme sans dignité ni fierté », a déclaré l’acteur politique.

C’est pourquoi, les Partis membres de l’Appel d’Angondjé ont invité la classe politique à se consacrer à l’essentiel, c’est-à-dire, accompagner la transition en vue d’un retour à l’ordre constitutionnel. Pour sa part, le collectif réitère son soutien au Oui lors du référendum et entend pour cela s’engager de manière active pour parvenir à ce succès. « nous restons convaincus que le OUI l’emportera et pour soutenir notre appel à voter pour le OUI au référendum, les partis membres de l’Appel d’Angondjé vont entreprendre une tournée nationale pour inviter les Gabonais à soutenir le projet de la nouvelle constitution », a assuré Joachim Mbatchi Pambou dans sa déclaration.

Poursuivant la déclaration, le porte-parole des partis politiques membres de l’Appel d’Angondjé a également évoqué la situation sociale du pays et l’amélioration des conditions de vie des Gabonais. A ce propos, le collectif a réitéré son soutien aux efforts consentis par le CTRI, tout en appelant à accentuer les efforts devant cette pression sociale qui plonge de nombreux compatriotes dans la détresse.