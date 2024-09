Follow on X

Gabon : inauguration du bâtiment annexe du ministère de la Culture et des Arts

Ce jeudi 29 août 2024, le président de la transition le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a procédé à l’inauguration du bâtiment annexe du ministère de la Culture et des Arts à Libreville. Le numéro un gabonais a donc coupé le ruban qui donne accès à ces nouveaux locaux, qui viennent ainsi soulager les agents de ce ministère qui avaient des difficultés. Notamment dans l’accomplissement de leurs tâches faute d’espace adéquat.

C’est en présence du président de la transition le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, du premier ministre Raymond Ndong Sima, des membres du gouvernement et du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI) que cette cérémonie s’est déroulée. Le Chef de l’Etat a donc fait le tour du propriétaire de cette bâtisse qui comme l’avait annoncé le ministre de la Culture et des Arts le Dr. André Jacques Augand « comprend à peu près 35 bureaux ». Il s’agit d’un immeuble qui viendra soulager les agents dudit département ministériel.

Une bâtisse dotée d’une galerie d’art

De couleur blanche agrêmenté de gris avec comme enseigne, ministère de la Culture et des Arts, cet immeuble répond à toutes les promesses. En effet, au cours de la visite, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a découvert un bâtiment doté d’un ascenseur afin de permettre aux personnes à mobilité réduite de circuler. Une initiative qui s’inscrit dans la volonté du numéro un gabonais de redonner à la culture ses lettres de noblesse et sa splendeur d’antan.



Selon le Dr. André Jacques Augand les travaux ont été « réalisé en 8 mois » a-t-il déclaré au cours de la visite retransmis sur la page Facebook de la présidence de la République. Outre cette bâtisse, le numéro un gabonais a pu constater le niveau d’avancement des travaux de la salle spectacle. Avec en prime une galerie située dans le hall du bâtiment de la salle de spectacle afin que les visiteurs puissent prendre connaissance du savoir-faire et du savoir-être des artisans gabonais. Celle-ci répondra assurément aux besoins des acteurs culturels qui depuis des années manque d’espace d’expression. Ladite salle comprendra 450 places. Vivement sa livraison.