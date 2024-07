Gabon : ACT Afrique Group se félicite de l’opération d’acquisition d’ABG par l’État

Ecouter l'article

Engagé depuis plusieurs mois dans une opération d’appropriation des secteurs clés de son économie, le gouvernement via le ministère de l’Économie et des Participations de la République Gabonaise a annoncé le 12 juillet dernier la signature d’un accord portant acquisition d’une participation de 35% du capital de la société Agro Business Group (ABG). Une opération majeure qui a été possible grâce à l’implication du groupe panafricain de conseil financier, stratégique et en communication ACT Afrique Gabon qui, pour le compte de ABG, a mené de bout en bout cette opération.

Spécialisée dans le développement et la gestion de projets agro-industriels au Gabon et à l’étranger, ABG est depuis quelques jours passée sous l’escarcelle de l’État gabonais. Un rachat stratégique visant à renforcer le contrôle gouvernemental sur les importations, mais également sur l’agriculture et l’agro-industrie et qui a nécessité le déblocage de 4 milliards de FCFA de la part du Gabon pour 2 590 000 actions d’ABG.

L’expertise d’ACT Afrique Gabon mise en avant

Partie prenante à cette transaction, ACT Afrique Gabon et sa maison mère ACT Afrique SA, Conseiller stratégique et financier pour le compte d’Agro Business Group a, dans un communiqué, tenu à se féliciter pour ce résultat après plusieurs mois de négociation. Il faut souligner que la conclusion de cet important accord avec l’État gabonais a été rondement mené par Landry Allemin, Chargé d’Investissement au bureau d’Abidjan, et Yowan Koyi, Analyste au bureau de Libreville, le tout sous la supervision de Fabrice Nze Bekale, Président-Directeur Général d’ACT Afrique SA.

Ce dernier n’a d’ailleurs pas manqué d’exprimer son satisfecit au terme de cette opération. « C’est avec un grand plaisir que nous avons accompagné Agro Business Group et sa maison-mère dans cette opération. Elle permet de faire entrer l’État Gabonais au capital de cette société agro-industrielle, ce qui contribuera au renforcement du processus de création de richesses et d’emplois dans le pays. », a-t-il déclaré.

Pour rappel, créé en avril 2012 et dirigé par Fabrice Nze Bekale, ACT Afrique est un groupe panafricain de conseil financier, stratégique et en communication basé à Libreville, Dakar, Abidjan et Lomé. Il sert un large éventail de clients dans le secteur public et privé, au niveau local et international, notamment des entreprises multinationales et africaines, institutions financières privées, bailleurs de fonds, gouvernements africains, institutions et agences, et organisations à but non lucratif.