Gabon : l’État débloque 4 milliards pour l’acquisition d’Agro Business Group 

Afrijet, Ceca-Gadis, Assala. Depuis l’arrivée des nouvelles autorités, les rachats d’actifs et d’actions de sociétés de divers secteurs se multiplient. Dernier fait en date, l’acquisition par l’Etat gabonais de 35% des parts d’Agro Business Group, exportateur spécialisé de produits agro alimentaires. Une initiative stratégique visant à renforcer le contrôle gouvernemental sur les importations, mais également sur l’agriculture et l’agro-industrie.

L’annonce a été faite par le ministère de l’Économie et des Participations. Le 24 mai dernier, l’Etat gabonais a mis la main sur 35% des parts d’Agro Business Group, une entreprise mondialement reconnue pour son expertise en matière d’importation et d’exportation de produits alimentaires, mais surtout ses excellents rapports avec des agents de producteurs de bœuf de sociétés internationales et des gestionnaires d’exportation de sociétés de production situées en Amérique du Sud.

En effet, s’inscrivant dans la dynamique actuelle de reprise en main de notre économie, ce rachat des parts d’Agro Business Group par l’État gabonais se présente comme une initiative stratégique, visant à renforcer le contrôle gouvernemental sur des secteurs clés de l’économie nationale, notamment dans les secteurs de l’agriculture et de l’agro-industrie. Une initiative qui, au final, pourrait renforcer sa capacité à influencer et à diriger les politiques économiques et industrielles dans le secteur agro industriel.

Un pas de plus vers la sécurité alimentaire

Crucial pour renforcer la sécurité alimentaire et le développement rural, cette nouvelle acquisition couplée à celle du groupe Ceca- Gadis il y a quelques mois, devrait par ailleurs permettre à l’Etat de répondre de manière durable à une priorité nationale: la lutte contre la vie chère. Décision stratégique visant à renforcer la souveraineté économique du pays dans le secteur agricole, elle devrait également stimuler la croissance économique en répondant aux besoins des populations locales.

A noter que ces 35% qui représentent un total de 2 590 000 actions, permettent au passage à l’Etat gabonais de désigner deux administrateurs et de participer à la gouvernance de cette entreprise stratégique.