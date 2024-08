PMUG : lancement du bonus multiple sur les jeux sport en ligne

Ecouter l'article

Le Pari mutuel urbain gabonais (PMUG) continue d’innover pour offrir une expérience de jeu inégalée à ses parieurs. En lançant son Bonus multiple sur les jeux de sport en ligne, le PMUG permet désormais à ses utilisateurs de maximiser davantage leurs gains.

Avec cette initiative, le PMUG élève le niveau en augmentant son bonus multiple de 70% à 100% sur tous les jeux de sport en ligne. Cela signifie que chaque pari placé offre désormais une plus grande chance de remporter des gains plus importants, rendant chaque match encore plus palpitant.

100% de bonus pour le plaisir des parieurs

Depuis la création de son site en 2022, le PMUG s’efforce d’améliorer ses services. C’est dans cette optique que le Bonus multiple passe désormais de 70% à 100%. En effet, il s’agit d’un service spécialement conçu pour les passionnés de sport et de paris.Il s’applique sur tous les événements sportifs, avant et pendant les matchs, pour des paris comportant cinq sélections ou plus avec une cote d’au moins 1,20. Pour les parieurs, cela signifie que si leur pari est gagnant, les bonus sont automatiquement ajoutés à leurs gains, augmentant ainsi considérablement les montants remportés.

Avec ce bonus multiple, le PMUG montre une fois de plus son engagement à offrir le meilleur à sa clientèle. En effet, cette initiative du PMUG vise non seulement à enrichir l’expérience des parieurs en ligne, mais aussi à leur offrir des perspectives de gains beaucoup plus attractives. C’est une opportunité en or pour tous les amateurs de paris sportifs de maximiser leurs chances de succès et de profiter au maximum des jeux en ligne.

Le PMUG récompense les audacieux. Amoureux du football, de handball, de basketball, ou de tennis, c’est le moment idéal pour tous les passionnés de sport de tenter leur chance sur www.pmug.ga .