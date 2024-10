Gabon : 75% des Gabonais pour l’accessibilité des contraceptifs 

Ecouter l'article

Le réseau panafricain et non partisan de recherche par sondage Afrobarometer a apporté un éclairage dans son rapport publié le 16 septembre 2024 au terme d’une enquête réalisée auprès de 1200 adultes. Selon les résultats les plus récents d’Afrobarometer sur les contraceptifs, il en ressort que la majorité des Gabonais interrogés sur l’accès aux contraceptifs, 75% estiment que l’accès aux contraceptifs devrait être universel.

Les contraceptifs permettent de prendre soin de la santé sexuelle, c’est donc fort de cela que l’équipe d’Afrobarometer au Gabon conduite par le Centre d’études et de recherches en géosciences politiques et prospective ( CERGEP) a mené une étude allant de la période d’avril à mai 2024 auprès de 1200 adultes. Laquelle étude indique que plus de 7 Gabonais sur 10 soit 75% des compatriotes sont d’accord pour que les contraceptifs soient accessibles à tous peu importe le statut matrimonial et 24% de Gabonais sont en désaccord avec cet avis.

75% des Gabonais favorables aux contraceptifs

Il faut dire que la contraception protège les femmes et surtout les adolescentes des grossesses non désirées, des maladies sexuellement transmissibles (MST) et des infections sexuellement transmissibles (ITS). Les différentes méthodes de contraception sont les pilules contraceptives orales, les implants, les contraceptifs injectables, les patchs contraceptifs, les anneaux vaginaux, les dispositifs intra-utérins, les préservatifs. Aussi, toujours selon le sondage d’Afrobarometer 72% des Gabon sont favorables au fait que les contraceptifs soient accessibles à tous peu importe l’age contre 27% qui n’approuvent pas ce point de vue.



Si ces résultats semblent plutôt encourageants et démontrent l’implication des Gabonais notamment en matière de santé sexuelle et reproductive, il n’en demeure pas moins qu’il se pose tout de même un réel problème notamment en ce qui concerne la politique nataliste du Gabon. Laquelle politique instaurée depuis 1969 bannit la contraception et ce dans l’optique d’accroître la population qui à ce jour est estimée à plus de 2,5 millions d’habitants selon Worldometer. Ce qui fait du Gabon, l’un des pays les moins peuplés du monde et constitue un obstacle pour l’atteinte de la dimension nationale tant souhaitée.