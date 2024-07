CEEAC-Russie : Gilberto da Piedade devise avec Dmitrii Korepanov

Ecouter l'article

Le 26 juillet 2024, le président de la Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) Gilberto da Piedade Verissimo, a reçu en audience l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie auprès de la République Gabonaise Dmitrii Korepanov qui était porteur d’une lettre du ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï Lavrov. Une lettre d’accréditation qui fait du diplomate angolais le représentant de la Russie auprès de la CEEAC.

C’est au siège de la Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale situé au boulevard triomphal dans le 2ème arrondissement de Libreville que Gilberto da Piedade Verissimo et Dmitrii Korepanov se sont entretenus. Au menu de leurs échanges des questions relatives au développement de la coopération entre la Russie et la CEEAC et l’invitation à la Première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie – Afrique.

Renforcement de la coopération entre la CEEAC et la Russie

Remettant son accréditation à Gilberto da Piedade Verissimo, le diplomate russe a félicité le Président de la Commission de la CEEAC pour sa désignation à la tête de l’organisation sous régionale. Prenant la parole, le Président de la Commission de la CEEAC a remercié le Ministre russe des Affaires étrangères, Serguéi Lavrov pour l’intérêt porté à la CEEAC.

Les deux dirigeants ont discuté du développement de la coopération multilatérale entre la Russie et les pays membres de la CEEAC. Cette rencontre marque une nouvelle étape dans les relations diplomatiques entre la Russie et l’Afrique centrale, promettant de renforcer les liens économiques et politiques entre les deux entités. Occasion pour l’émissaire russe de rappeler à l’angolais la tenue de la Première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie – Afrique les 9 et 10 novembre à Sotchi. Un événement qui offre une opportunité d’approfondir la collaboration dans divers domaines stratégiques.