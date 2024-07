Gabon : AGL recrute 40 stagiaires

Ecouter l'article

Africa Global Logistic Gabon (AGL) en collaboration avec le pôle National de la promotion de l’emploi (PNPE) a ce jeudi 18 juillet 2024, accueilli un bon nombre de stagiaires. 40 compatriotes précisément, qui vont faire leur premier pas en entreprise au sein de cette structure et qui seront formés dans divers domaines professionnels. Ces derniers seront donc répartis sur l’ensemble des sites de AGL notamment à Libreville, Port-gentil, Franceville et Moanda.

Après une longue phase de présélection et d’entretiens avec les demandeurs d’emploi, les dirigeants de Africa Global Logistic Gabon ont procédé à l’octroie de stage à plusieurs compatriotes. En effet, ce sont 40 candidats qui ont été retenus à l’issue de ce processus. Ces derniers ont donc bénéficié d’une journée d’induction à la direction générale d’AGL Gabon. Occasion pour le Pôle National de la Promotion de l’Emploi de sensibiliser les stagiaires aux compétences essentielles afin de réussir dans le monde professionnel. Les responsables de AGL ont pour leur part partagé quelques conseils relatifs aux comportements à adopter en entreprise.

AGL en soutien à la jeunesse

Les valeurs et l’importance du code de conduite sont les rudiments reçus par les stagiaires avant l’entame de leur entrée dans la vie professionnelle. En offrant aux jeunes gabonais, l’opportunité d’acquérir des connaissances pratiques et des expériences professionnelles, AGL contribue non seulement à l’épanouissement professionnel des jeunes talents locaux, mais aussi à la croissance économique et au renforcement du tissu social du Gabon. Selon le directeur général de AGL Patrick Gerenthon, les jeunes sont les forces vives d’un pays. « Les jeunes constituent la force vive de notre nation et le fer de lance de notre développement futur ».

C’est dans cette optique que « nous mettons un point d’honneur à soutenir leur insertion professionnelle et à leur offrir des opportunités d’apprentissage et d’épanouissement au sein de notre entreprise ». Il faut dire qu’à travers ce programme de stage, « nous voulons non seulement contribuer à l’employabilité des jeunes gabonais, mais également leur transmettre les valeurs et le savoir-faire d’AGL Gabon, pour qu’ils deviennent des acteurs clés de notre réussite commune. » a-t-il martelé. Le chef du bureau du PNPE d’Owendo Jessica Kassa Ibosti a pour sa part déclaré « Nous sommes ravis d’apporter notre soutien indéfectible à AGL Gabon. Nous adressons nos plus chaleureuses félicitations à cette entreprise citoyenne, qui va au-delà de ses attentes en favorisant la croissance et l’utilisation des talents locaux ».

Rappelons que ce programme de stage est une illustration concrète de la manière dont AGL Gabon s’engage à soutenir le développement des compétences locales et à promouvoir une culture d’excellence et de responsabilité. AGL Gabon entend poursuivre ses actions en faveur de la jeunesse en mettant en place des programmes de formation et d’accompagnement adaptés aux besoins du marché du travail.