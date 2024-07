Gabon : 6 565 actes de naissance distribués en 2023 avec le concours de l’UNICEF

Ecouter l'article

Le rapport annuel d’activités remis au premier ministre Raymond Ndong Sima, le 27 juin 2024, a mis en avant un certain nombre d’activités réalisées par l’Organisation des Nations Unies (ONU) dans le pays. Parmi elles, la délivrance d’actes de naissance. Dans la continuité du programme conjoint citoyenneté et protection sociale, lancé par le ministère de la Santé et des Affaires Sociales en collaboration avec l’UNICEF en 2018, ce sont donc 6 565 actes de naissance qui ont été délivrés en 2023. Une action qui rentre dans le cadre du programme égalité des chances et inclusion.

L’Organisation des Nations Unies multiplie ses activités au Gabon. A cet effet, les représentants résidents de l’ONU ont rendu public un rapport de toutes les actions menées au cours de l’année écoulée. Le document réalisé par l’ensemble des organisations onusiennes présentes au Gabon, a permis de mettre en lumière les améliorations opérées dans les domaines de la santé, l’éducation et le bien-être des enfants sur l’ensemble du territoire national. D’ailleurs, dans le chapitre soutien du système des Nations Unies aux priorités nationales de développement, il ressort qu’au titre de la priorité n°3, pas moins de 6565 actes de naissances ont été délivrés.

6 565 personnes impactées

En effet, dans la continuité du programme conjoint citoyenneté et protection sociale, lancé par le ministère de la Santé et des Affaires Sociales en collaboration avec l’UNICEF en 2018, le rapport a permis de souligner ce chiffre qui permet désormais à 6565 compatriotes, d’avoir accès à l’assurance maladie et à la protection sociale dont ils étaient jusque-là dénués. Un programme qui renforce donc l’accès aux services de base pour ces populations vulnérables.

Avec pour objectif de libéraliser l’accès « aux services sociaux de qualité, intégrés résilients et inclusifs visant à réduire les inégalités sociales et de genres pour ces populations » comme indique le rapport remis au chef du gouvernement, cette approche visant à améliorer l’identification des enfants apatrides, devrait donc continuer d’améliorer les conditions de vie des populations et ainsi participer activement à l’éclosion de cette frange jusque-là démunie. Outre cette initiative, pas moins de 50 000 enfants ont été vaccinés au Penta 3 au cours de l’année 2023. Autant d’activités qui ont été menées par les institutions onusiennes et qui démontrent leur volonté d’améliorer les conditions de vie des enfants au Gabon.