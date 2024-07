Coopération : le Tchad sollicite l’appui du Gabon pour l’organisation de ses élections législatives

Ecouter l'article

Le président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu ce mardi 9 juillet 2024, une délégation conduite par Didier Mazenga Mukanzu, ministre de l’Intégration Régional et Envoyé spécial du président de la République Démocratique du Congo (RDC), Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au menu des échanges entre les deux personnalités, la sollicitation du Gabon par le Tchad en vue de l’organisation des prochaines élections législatives dans ce pays de la CEEAC.

C’est en sa qualité de facilitateur désigné par Communauté économique des États de l’Afrique centrale en matière de transition en République du Tchad, que le président de la République Démocratique du Congo a mandaté Didier Mazenga Mukanzu pour une mission au Gabon. A cet effet, l’envoyé spécial de la RDC a été reçu par le numéro un gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema au palais renovation. Une action qui a pour objectif principal, de transmettre un message aux Chefs d’Etat et de gouvernement des pays membres de ladite organisation sous régionale.

Le Gabon en soutien au Tchad

Au cours des discussion entre les deux personnalités, l’émissaire de la RDC a au nom de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sollicite, au nom de son homologue Tchadien le général Mahamat Idriss Déby Itno l’accompagnement et le soutien du Gabon dans le cadre de l’organisation prochaine des élections législatives et locales. Une demande à laquelle, le président de la transition n’est pas restée insensible. Selon l’engagement de chaque Etat, l’appui de notre pays sera assurément effectif.

En dehors, des sujets d’actualité sous régionale et continentale abordés par le Chef de l’Etat et son hôte, la tenue de la 19ème conférence des directeurs généraux et chefs des services du Comité des services de renseignements et sécurité africains (CISSA) a été évoquée. Cet événement qui regroupe 54 pays membres de l’union africaine (UA), se tient à Libreville depuis le 9 juillet et a été ouvert par le numéro un gabonais.