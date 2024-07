Gabon : 92,5 milliards alloués aux programmes pour l’enfance par l’ONU 

Ecouter l'article

Le rapport annuel des activités de Nations unies (ONU), remis au Premier ministre de la Transition, le 27 juin 2024, a révélé que l’organisation internationale a investi 92,5 milliards de FCFA dans des programmes pour l’enfance au Gabon. Un investissement en hausse de 50% qui témoigne de son engagement en faveur de cette frange de la population vulnérable qui constitue l’avenir.

L’ONU, principalement à travers l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) a déployé des actions significatives pour améliorer la vie des enfants au Gabon. En 2023, ce sont pas moins de 100 milliards de FCFA qui ont été investis. Soit le double du montant alloué en 2022 dans des domaines variés allant de l’éducation à la santé.

92,5 milliards de FCFA pour une meilleure condition de l’enfant

Au cours de l’année écoulée, des actions importantes ont été réalisées par les organisations onusiennes et ce, en vue d’améliorer la santé, l’éducation et le bien-être des enfants au Gabon. En effet, le rapport 2023 des activités de l’ONU a révélé que 50 000 d’entre eux ont été vaccinés au Penta 3. Toute chose qui a permis d’augmenter le taux de vaccination des enfants âgés de 0 à 11 mois. Un bon significatif de 10 points puisque passant de 61% à 71%. Ladite campagne de vaccination vise à réduire la mortalité infantile et prévenir des maladies graves.

Par ailleurs, il est à noter la mise en place de deux plateformes numériques offrant des informations pour promouvoir des comportements sains et responsables. Il s’agit de « QG Jeune » et « Hello Ado ». Lesquelles ont permis de sensibiliser 15 000 jeunes à la santé sexuelle et reproductive. Une clinique mobile a également été déployée à Libreville pour améliorer l’accès aux soins de santé dans les zones moins desservies.

L’éducation n ‘est pas en reste

Sur le plan éducatif, un montant de 2,1 millions a été investi par le PNUD et l’UNESCO en appui au programme CAFI, afin de faciliter l’accélération de l’Éducation au développement durable. Aussi,des dispositifs numériques ont été introduits dans 27 écoles, modernisant ainsi les méthodes d’enseignement et d’apprentissage et préparant les élèves à un avenir de plus en plus digitalisé. Dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre, 1376 enfants ont reçu un soutien sanitaire.

Enfin, sur le plan administratif 6565 actes de naissance ont été distribués, garantissant ainsi une identité légale à de nombreux enfants. Ce qui leur donne désormais accès à divers services publics. Autant d’activités qui ont été menées par les institutions onusiennes en 2023 démontrant leur volonté forte d’améliorer les conditions de vie des enfants.