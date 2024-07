Gabon : redevance aéroportuaire, le prix du kérosène exorbitant à l’origine de la cherté des billets d’avion

Ecouter l'article

C’est au cours d’une interview accordée au quotidien L’Union la semaine écoulée que le Directeur général de Fly Gabon Nyl Moret-Mba a tenu à revenir longuement sur la problématique du prix pour le moins élevé du billet d’avion. S’il a reconnu que les populations avaient parfaitement raison de se plaindre de cet aspect, il n’a pas manqué de relever que cette situation était dû à des facteurs exogènes notamment l’existence d’une kyrielle de taxes supportées par les compagnies aériennes mais aussi le caractère onéreux du kérosène au Gabon.

Si dès sa prise de pouvoir le 30 août 2023, le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) présidé par le Général Brice Oligui Nguema avait marqué de manière ferme sa volonté de relancer une compagnie aérienne nationale, depuis quelques semaines c’est désormais chose faite. Toutefois, si on peut noter avec satisfaction le lancement des vols domestiques de cette nouvelle compagnie dénommé Fly Gabon dès cette semaine, la question des prix qui seront pratiqués suscite moult inquiétudes.

En effet, la cherté des prix de vos billets d’avion a toujours constitué un frein à la démocratisation du secteur aérien mais surtout a une incidence majeure pour les populations qui sont très souvent contraintes de prendre la route car moyen de transport le moins coûteux. Ainsi, lors de son entretien dans les colonnes de L’Union, Nyl Moret-Mba a reconnu que « le public a raison de se plaindre de la cherté des prix des billets », mais il a nuancé en soulignant que plusieurs facteurs expliquent cette cherté.

« Le prix est un agrégat, le résultat de charges, de taxes et de redevances, qui font de notre pays, l’un de ceux qui pénalisent le plus le transport aérien », a indiqué le Directeur général de Fly Gabon. Il a pour ce faire égrainé les charges qui avaient un impact sur la fluctuation du prix des billets, notamment « les redevances de navigation qui sont parmi les plus élevées au monde, les redevances aéroportuaires exagérées, des infrastructures vétustes qui alourdissent le coût de maintenance des aéronefs, des assurances aéronautiques surtaxées, mais aussi et surtout un prix du kérosène, parmi les plus chers de la région, deux fois supérieurs à un prix européen ».

Face à ce constat qui pénalise indubitablement les populations, le premier responsable de Fly Gabon a assuré que des discussions seront menées auprès des services de l’Etat afin de réussir à faire baisser les prix. « Cela prendra un peu de temps car ce sont des questions transversales complexes, qui nécessitent des arrêtés gouvernementaux », a-t-il souligné.