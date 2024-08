Gabon : 2 nouveaux sites pétroliers à Ozigo II et Nziembou II

Ecouter l'article

Les autorités de la transition viennent d’acter un peu plus la reprise en main du secteur pétrolier. Annoncée dans le plan national de développement pour la transition (PNDT), cette volonté affirmée déjà matérialisée par le rachat d’Assala et la reprise des actifs d’Addax Petroleum, prend un peu plus d’épaisseur. Comme annoncé par le président de la transition ce jeudi 29 août 2024 à l’occasion de son discours pour le compte de la journée de la Libération, deux nouveaux sites pétroliers à savoir Ozigo II et Nziembou vont entrer en exploitation sous la coupole de Gabon Oil Company (GOC). Toute chose qui devrait contribuer à créer d’avantages de richesses.

Voilà déjà un an que le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) a pris les rênes du pays. Une année entière où le Général Brice Oligui Nguema et ses frères d’armes tentent d’impulser une nouvelle dynamique notamment sur le plan économique. Pour y arriver, le secteur pétrolier, principal pourvoyeur de richesses dans le pays, a été ciblé. Le rachat d’Assala a été la première opération d’envergure. Chiffré à 636 milliards de FCFA, cette opération bien que controversée d’un certain point de vue, a marqué le retour du Gabon au premier plan de son secteur pétrolier et acté la « reprise en main » annoncée du secteur. Mais ce n’était que la première étape.

En effet, ce jeudi 29 août, à l’occasion de son discours relatif à la journée nationale de la libération, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a annoncé la découverte et l’entrée en exploitation de deux nouveaux sites pétroliers: Ozigo II et Nziembou II. Précédemment détenue par Assala, désormais sous pavillon Gabon Oil Company (GOC), ces puits devraient désormais être mis en valeur par l’entité dirigée par Marcelin Simba Ngabi « pour contribuer à créer de la richesse et que le quotidien des gabonais connaisse une transformation rapide et durable » comme l’a rappelé le général-président.

Désormais 7 permis de production pour GOC



En assurant la reprise de ses puits qui s’ajoutent aux permis de production onshore Toucan II, Rabi Kounga II, Bende M’Bassou Totou II Atora et Mutamba-Iroru II, Gabon Oil Company renforce donc sa présence dans le secteur pétrolier en portant sa production potentiellement à 50000 barils/jours. Ces gisements situés dans la province de l’Ogooué-Maritime, à l’ouest de la zone pétrolière onshore, étendue sur une superficie d’environ 2830 km², devraient au passage donner un second souffle à la cité pétrolière et ses environs puisqu’ils nécessiteront de nouveaux emplois.