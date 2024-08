Moanda : les entrepreneurs locaux à l’école des stratégies commerciales et de la force de vente

Ecouter l'article

Depuis le 26 août, Jeanne Dominique Tchialé, manager de FM Conseils Financiers Sarl, anime une formation axée sur les stratégies commerciales et la force de vente à Moanda, dans la province du Haut-Ogooué. Cette initiative de la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) vise à renforcer les capacités des entrepreneurs locaux.

Cette initiative s’inscrit dans les efforts continus de Comilog pour soutenir le développement économique local. Du 26 au 31 août, les entrepreneurs bénéficient donc gracieusement d’un encadrement de qualité, indispensable pour faire face aux défis du marché actuel.

70 entrepreneurs à l’école de la stratégie commerciale

La formation se déroule dans la salle de Bridge du Manga, où 70 entrepreneurs, dont les bénéficiaires du fonds d’amorçage de Comilog, participent à cette session de 6 jours. En tant qu’experte reconnue, Jeanne Dominique Tchialé partage ses connaissances et techniques aux entrepreneurs de Moanda et ses environs. L’objectif est de les aider à rentabiliser leurs investissements, augmenter leur productivité, et assurer le remboursement de leurs emprunts. « Nous les avons amenés à adopter la prédisposition dans leurs fonctionnements et de concevoir des visions concernant leurs activités entrepreneuriales. C’est le commencement de toute activité pour pouvoir prétendre réussir », a indiqué la formatrice.

En investissant dans la formation des entrepreneurs, Comilog entend stimuler l’économie de la province et lutter contre le chômage dans un pays où le chômage des jeunes côtoie les 40%. Déterminée à voir ces entrepreneurs réussir la formatrice à proposer de leur offrir 1 mois d’accompagnement supplémentaire. Toute chose qui devrait leur permettre de rentabiliser leurs investissements, d’augmenter leur productivité et de rembourser leurs emprunts. « C’est une formation enrichissante qui nous permet d’avoir une bonne orientation et de savoir comment nous pouvons gagner le marché », s’est réjoui un bénéficiaire du fonds d’amorçage.

Pour rappel, Jeanne Dominique Tchialé dispose d’une riche expertise. Elle est la première gabonaise peintre en bâtiment et première gabonaise négociant en Bois du Gabon. Elle est également initiatrice du concept de photocopie à 20 FCFA à l’université Omar Bongo (UOB) entre autres. Un parcours au cours duquel elle a acquis un certain nombre de compétences qu’elle transmet aux jeunes entrepreneurs pour la pérennité et la rentabilité de leurs activités.