Gabon : vers la construction de 1900 logements de 2-3 chambres pour les fonctionnaires

Ecouter l'article

C’est dans le cadre de la célébration du coup de libération du 30 août 2023, que le président de la transition s’est adressé à la nation le jeudi 29 août 2024. À cette occasion le Général Brice Oligui Nguema a mis en exergue une multitude de projets structurants déjà réalisés et en cours de réalisation dans divers domaines. S’agissant du secteur de l’habitat et du logement, il a notamment annoncé la construction de 1900 logements de 2-3 chambres pour les fonctionnaires.

Répondre aux besoins des populations et améliorer les conditions de vie de ces derniers sont assurément les objectifs principaux du président de la transition. C’est dans cette optique d’ailleurs, que le jeudi 29 août, au cours de son adresse à la nation marquant les un an du coup de libération, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a annoncé la construction de plus de 1000 logements au profit des fonctionnaires. Une initiative qui vise à soulager ces derniers, qui peinent à se loger correctement et dans des conditions décentes avec leurs familles.

Après les personnels de la GR, au tour des fonctionnaires

En effet, face au constat que le besoin d’un logement décent demeure une préoccupation majeure pour « plusieurs compatriotes », le Président de la transition a décidé de faire le nécessaire dans le but d’apporter une réponse prompte et efficace. 1900 logements sociaux de 2 et 3 chambres pour les fonctionnaires seront donc très rapidement érigés en « suivant le modèle conçu pour les militaires ». La construction de ces logements devrait permettre de générer des emplois directs pendant la phase de construction.

Ainsi « la prime de logement mensuel constituera l’hypothèque permettant de financer l’acquisition du logement ». Outre ces mesures, le numéro un gabonais a annoncé des mécanismes en vue de toucher d’autres couches de la société. Notamment « le secteur privé et les catégories dites économiquement faibles ». Non sans manquer les projets touchant les secteurs pétrolier, de la santé et autres.