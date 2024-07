France : Zita Oligui Nguema, Prix d’honneur universel du leadership féminin

Ecouter l'article

Invitée à participer les 11 et 12 juillet au Forum universel sur le leadership féminin qui a eu lieu à Strasbourg en France, l’épouse du président de la Transition, Zita Oligui Nguema s’est faite représenter par la présidente du Sénat de Transition, Paulette Missambo. Une rencontre qui visait à dresser un bilan de la situation des femmes dans le monde et à discuter sur les mécanismes d’une plus grande émancipation en mobilisant notamment les leviers institutionnels et de coopération existants.

C’est accompagnée des membres de la Fondation Ma Bannière, créée par Zita Oligui Nguema, et de quelques femmes du parlement de Transition, que Paulette Missambo s’est déployée à promouvoir les politiques mises en place par le Gabon en faveur de l’inclusivité des femmes dans la société et de leur émancipation. Au cours de cet événement international, le leadership de l’épouse du numéro 1 Gabonais s’est vu distinguer à travers la remise du Prix d’honneur universel du leadership féminin.

La fondation Ma Bannière, un outil d’émancipation au service des jeunes femmes

C’est la cheffe de la délégation, Paulette Missambo qui a reçu au nom de Zita Oligui Nguema, le Prix d’honneur universel du leadership féminin. Un leadership reconnu au plan international à travers ce prix. Il faut dire que depuis l’arrivée de son époux à la tête du pays, Zita Oligui Nguema n’a de cesse d’encourager les femmes à privilégier la voie de l’entrepreneuriat, gage d’une émancipation certaine.

La Fondation Ma Bannière qui vise à accompagner les jeunes filles victimes de la drogue et celles qui sont déscolarisées, en vue d’une meilleure réinsertion sociale, témoigne de cet engagement sans faille. Notons que le Gabon connaît des avancées considérables en matière d’émancipation des femmes notamment à travers un cadre législatif et réglementaire qui favorise par exemple l’inclusion en politique. Toutefois, de nombreux défis restent encore à relever dans ce domaine et bien d’autres.