Forasol-Mbenga : les travaux routiers vont bon train

Afin de procéder à la vérification des travaux de l’axe Farasol-Mbenga dans la province de l’Ogooué-maritime, le ministre des Travaux publics, Flavien Nziengui Nzoundou a effectué une descente sur le site le 28 juin 2024. Une visite au cours de laquelle, le membre du gouvernement s’est réjouit de l’état d’avancement de ce chantier routier.

Depuis sa prise de pouvoir, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema s’est donné pour mission de doter le pays entier des routes praticables en toutes saisons. Pour ce faire, plusieurs chantiers qui n’ont jamais pu voir le jour ou été finalisés sous le régime Bongo-PDG ont été lancés, à l’instar du tronçon routier Forasol-Mbenga d’une longueur de 22 kilomètres dans la province de l’Ogooué-maritime.

C’est donc en présence du Délégué spécial en charge de la gestion de la commune de Port-Gentil, le Général de corps d’armée Pierre Rizogo Rousselot, du Gouverneur de la province de l’Ogooué-Maritime Paul Ngome-Ayong et des responsables de l’entreprise adjudicataire China road and Bridge corporation (CRBC) que le patron des Travaux publics le Général Flavien Nziengui Nzoundou s’est déployé sur le chantier routier Port-gentil-Omboué notamment sur le linéaire Forasol-Mbenga. Une visite qui intervient plus de 2 mois après la précédente et au cours de laquelle le membre du gouvernement avait constaté pour le déplorer que les travaux routiers demeuraient inachevés en dépit des instructions du Chef de l’Etat Brice Clotaire Oligui.

Flavien Nziengui Nzoundou satisfait des travaux de l’axe Forasol-Mbega

Si l’entreprise chargée de réaliser les travaux routiers avait pointé du doigt plusieurs problèmes dont les difficultés d’acheminement de certains matériaux et les conditions climatiques du moment, après l’entretien avec le membre du gouvernement, les représentants de China Road and Bridge Corporation (CRBC) avaient assuré reprendre les travaux le vendredi 5 avril 2024 pour ne plus s’arrêter. C’est donc de ses propres yeux que Flavien Nziengui Nzoundou a pu constater la matérialisation de cet engagement, non sans manquer d’exprimer son satisfecit à la vue de l’avancement de ce chantier routier et du matériel.