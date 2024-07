Gabon : plus de 200 élèves interpellés pour usage de drogues depuis 2021

Ecouter l'article

Le Programme national de santé mentale de lutte contre le tabagisme, l’alcoolisme et les drogues (PNSMLTAD) sous tutelle du ministère de la Santé, a organisé une séance de sensibilisation dans un établissement supérieur de Libreville. Cet événement s’inscrivait dans le cadre de la commémoration en différé de la Journée internationale contre l’abus et le trafic illicite des drogues a permis aux intervenants d’attirer l’attention de ces étudiants sur la propension alarmante d’élèves interpellés pour consommation ou vente de drogue depuis 2021.

Kobolo, chanvre indien, cocaïne, des substances qui sont de plus en plus présentes en milieu scolaire. La consommation de ces drogues, autrefois principalement le fait des plus âgés, touche désormais les plus jeunes. Les cas de consommation et de vente de drogues au sein des établissements scolaires se multiplient, mettant en lumière la nécessité de renforcer les efforts de sensibilisation et de prévention auprès des jeunes.

Consommation alarmante de drogues en milieu scolaire

Un exemple récent est celui du collège Mabignath, situé à Akébé Ville dans le 3ème arrondissement de Libreville. Au cours du deuxième trimestre de l’année scolaire 2023-2024, 3 garçons de moins de 15 ans ont été définitivement exclus pour consommation et vente de chanvre, de cigarettes et d’aphrodisiaques. Cette recrudescence de consommation de stupéfiants provoque une inquiétude grandissante chez les parents et le personnel éducatif tant elle conduit les jeunes à avoir des comportements violents en plus de constituer un danger pour leur santé.

Le PNSMLTAD s’est donc donné pour mission d’informer et éduquer les jeunes sur les dangers liés à la consommation de drogues. Lors de la séance de sensibilisation du 28 juin dernier, le PNSMLTAD a souligné les dangers de la consommation de drogues, tant sur le plan de la santé physique et mentale que sur celui de la réussite scolaire et professionnelle. Assisté par l’Office central de lutte anti-drogue, le programme a insisté sur la nécessité de mutualiser les efforts pour faire reculer cette problématique. « La problématique liée à la consommation de stupéfiants au Gabon est une problématique d’actualité qui nécessite une implication de toutes les forces vives de la nation, a indiqué le Colonel Guy noël Mvie Moukagni », chef de service relations extérieures à l’Office central anti-drogues.

Si ces séances de sensibilisation représentent un début de réponse à cette problématique, il convient de prendre davantage de mesures pour assurer la sécurité des élèves au sein et aux abords des établissements. Les autorités de la Transition sont donc attendues sur cette question.