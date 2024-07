CAMPC : le Gabon de retour après 20 ans d’absence

Ecouter l'article

Conviée par Joseph Pierre Assi-Kaudjhis, Directeur du Centre africain de management et de perfectionnement des cadres (CAMPC), la ministre de la Fonction publique, Louise Boukandou Moussavou a séjourné à Abidjan en Côte d’Ivoire du 6 au 11 mai 2024. Occasion pour le membre du gouvernement gabonais d’annoncer le retour de son pays au sein de l’institution après 20 ans d’absence.

La collaboration suspendue depuis 2004 entre le CAMPC et l’Etat gabonais va reprendre cette année 2024 avec en perspective l’implantation à Libreville d’une représentation de ce centre créé en 1975. Pour marquer le retour du Gabon au sein de cette grande famille qui regroupe le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Niger et le Togo, l’organisation de son prochain Conseil d’administration se tiendra à Libreville en décembre 2024.

Le Gabon de nouveau membre du CAMPC

C’est sur invitation du Directeur général du CAMPC que Louise Boukandou Moussavou s’est rendue en Côte d’Ivoire. « Je suis là à l’appel du directeur général du CAMPC qui avait effectué en mars dernier une mission au Gabon », a indiqué le membre du gouvernement. Ce déplacement a marqué le retour du pays dans cette structure d’enseignement supérieur à vocation professionnelle. A cet effet, le Gabon organisera le prochain Conseil d’administration qui se déroulera en décembre 2024 dans la capitale gabonaise en plus d’accueillir éventuellement un siège du CAMPC.

Au cours de son séjour, la ministre gabonaise de la Fonction publique a également rencontré Koffi N’Guessan, ministre ivoirien de la Formation professionnelle. Elle s’est imprégnée du modèle ivoirien en matière de formation. « J’ai été marquée par la vision du ministre qui est de revoir, de repenser et de revisiter le système d’enseignement. C’est vraiment un modèle à regarder pour s’en inspirer », a-t-elle précisé. Des échanges qui visent à un renforcement de la coopération entre les deux pays. « Nous avons expliqué notre modeste expérience à Madame la Ministre. On va partager nos expériences et faire en sorte que dans des réflexions, on puisse penser à tous ces nombreux jeunes qui sont diplômés, mais n’ont pas été formés à la compétence et penser à les reconvertir », a déclaré le ministre ivoirien de la Formation professionnelle, Koffi N’Guessan.

Pour rappel, la ministre de la Fonction publique a depuis sa nomination à la tête de ce département ministériel relancé la formation des agents publics. Elle a notamment signé des contrats de partenariats avec plusieurs structures d’enseignement du pays.