Football : Shavy Babicka en route vers Toulouse !

Annoncé en ligue 2 chez les Verts de l’AS Saint-Étienne, l’international gabonais Shavy Babicka devrait finalement en voie vers Toulouse FC en Ligue 1 UberEats. Selon Santi Aouna pour Foot Mercato, l’attaquant de 23 ans qui évolue à l’Aris Limassol à Chypre, est tombé d’accord avec le club de la ville violette. Le contrat dont la durée n’a pas été révélée pourrait être de longue durée.

L’international gabonais de 23 ans qui a inscrit 1 but en 5 sélections est la surprise du chef dans ce mercato hivernal qui semble peu agité. Désireux de reprendre sa route en avant, le vainqueur de la dernière Coupe de France a jeté son dévolu sur une piste des verts. Plus disposé à s’aligner aux exigences de Shavy Warren Babicka, le club entraîné par Carles Martinez Novell aurait pris les devants dans ce dossier chaud. Les négociations devraient être bouclées sous peu.

Shavy Warren Babicka dans l’hexagone !

L’ancien joueur de Mangasport devrait bien quitter Chypre pour rejoindre la France mais pas pour les Verts de Saint-Étienne. « Selon nos dernières informations, Shavy Babicka, actuellement sous les couleurs de l’Aris Limassol à Chypre, pourrait rejoindre le Toulouse Football Club dans les heures à venir. En effet, l’ailier droit gabonais de 23 ans a d’ores et déjà donné son accord aux Violets et serait donc séduit à l’idée de rallier la Ligue 1 », annonce FM.

Membre de l’équipe type du championnat chypriote la saison écoulée et élément clé de la saison de rêve de l’Aris Limassol, l’international gabonais a des statistiques en baisse mais une fulgurance sans égale. Puisqu’il compte 5 buts et 8 passes décisives en 24 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Pour l’insider Santi Aouna, « Toulouse a quasiment bouclé la venue de Shavy Babicka, l’attaquant de l’Aris Limassol. Accord déjà trouvé avec le joueur et négociations avancées entre les clubs », a-t-il tweeté sur X ce samedi 13 janvier 2024.