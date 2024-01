Gabon : Les collectivités locales au cœur des enjeux de développement

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le processus de Transition en cours est présenté comme une occasion unique de poser les bases d’un véritable développement. Conscient de ces enjeux, le cabinet de conseil Meb-Conseil, qui œuvre dans la promotion des actions de développement des collectivités locales, entend jouer toute sa partition. C’est dans cette optique que son Directeur général, Mebiame Ossavou Léon, a convié ce 12 janvier 2024 le public gabonais à participer à une conférence débat portant sur le rôle des collectivités locales dans le développement d’un pays.

C’est sous le thème « Le rôle des collectivités locales et des regroupements associatifs dans le processus de développement du Gabon : regard sur les nouveaux enjeux de la collaboration entre l’Etat et les collectivités locales », que de nombreux compatriotes ont échangé des heures durant ce 12 janvier 2024 à l’Institut français de Libreville, à l’initiative du cabinet de conseil Meb-Conseil. Un moment de partage, qui a vu la participation d’experts du domaine, et dont les conclusions seront soumises aux autorités de la transition.

L’échelon local, un levier efficace au service de la transformation du Gabon

C’est en tout cas ce qu’entend démontrer le promoteur du cabinet de conseil Meb-Conseil qui, après avoir assisté impuissant à la marginalisation des collectivités dans la conduite des politiques publiques, veut mettre à profit cette transition, pour apporter son expertise et son expérience à l’étranger, afin que le territoire se développe de manière harmonieuse. Invité à participer à l’événement, le Géomorphologue, Magloire Désiré Mounganga, par ailleurs Chercheurs au Centre national de la recherche scientifique, n’a pas manqué d’indiquer que son expérience scientifique lui a permis de comprendre que « le noeud de toute organisation, est l’aménagement du territoire ». Lequel ne peut, selon lui, se faire sans un rôle actif des acteurs locaux.

Un constat partagé par Mebiame Ossavou Léon qui s’est proposé d’accompagner les collectivités locales et les regroupements associatifs, dans une dynamique de développement local. En effet, lassé de voir les villes gabonaises se paupériser au fil des années, ce compatriote, qui a observé différents modèles de développement à l’étranger, s’est dit déterminé à passer à l’action, en mettant à profit son expertise afin d’impulser une nouvelle dynamique. A travers la rencontre de ce 12 janvier, le Directeur général de Meb-Conseil a souhaité associer toutes les intelligences volontaires possibles, afin de réfléchir ensemble au type de développement communautaire adapté aux réalités gabonaises.

Réfléchir aux maux qui freinent l’accélération de la décentralisation

L’un des leviers d’action permettant d’amorcer le processus de transformation des collectivités locales, est l’accélération des textes sur la décentralisation. En effet, si l’objectif à terme du cabinet Meb-Conseil est d’amener l’élu local et les associations de développement et de coopératives, à devenir des forces de propositions et des acteurs du développement local, cela passe avant tout par une réflexion profonde sur le modèle d’autonomie administrative à accorder aux communes.



Sur ce point, le Dr. Ella Ondo Thierry, ancien Directeur général par intérim à la Direction générale à l’appui au développement local a rappelé les avancées au plan législatif. Selon ce dernier, la loi prévoit déjà la coopération locale entre collectivités, la mise en place de communautés urbaines, ou encore l’entente inter-communauté locale. Si cette avancée est salutaire, selon Mebiame Ossavou Léon, entend inciter toutes les communes à élaborer des Plans de développement local (PDL). Par ailleurs, concernant les avancées au plan législatif, il invite à évoquer sans tabou la forme d’autonomie financière et administrative à accorder aux collectivités.