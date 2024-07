Football : 13 milliards de FCFA par saison, le contrat en or massif d’Aubameyang à Al-Qadisiyah

Ecouter l'article

Alors qu’il avait été promu capitaine de l’Olympique de Marseille dès la rentrée du groupe il y a quelques semaines malgré l’intérêt de nombreux clubs, Pierre Emerick Aubameyang a finalement décidé de plier bagage. A la surprise générale, le natif de Laval et international gabonais a cédé aux sirènes saoudiennes du nouveau riche Al-Qadisiyah. Un pont d’or à 20 millions d’euros par saison soit plus de 13 milliards de FCFA, pour le joueur qui a claqué 30 buts en 51 matchs toutes compétitions confondues au cours de la saison écoulée.

30 buts en 51 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière, dont 17 en Ligue 1 et 10 en Europa League, faisant au passage de lui le meilleur buteur ayant jamais disputé cette compétition continentale. Une saison remarquable sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, club dans lequel il laissera sans aucun doute un souvenir impérissable. Alors que la presse française annonçait qu’il resterait sur la canebière pour une nouvelle saison, Pierre-Emerick Aubameyang devrait bel et bien quitter l’OM et s’envoler vers le nouveau pool de croissance du football mondial: l’Arabie Saoudite.

Aubameyang avec CR7, Benzema, Mahrez, Mitrovic

En effet, à 35 ans et après 17 saisons passées au plus haut niveau dans les clubs comptant parmis les plus prestigieux du vieux continent au cours desquelles il a inscrit 334 buts et délivré 91 passes décisives, le tout en 655 matchs faisant de lui l’un des meilleurs artilleurs de la décennie écoulée, PEA a décidé de poser ses valises dans le pays de la myrrhe et de l’encens. Un choix sportif au regard du niveau actuel de cette super league saoudienne, mais surtout financier au regard du salaire que devrait toucher l’international gabonais au cours des deux prochaines saisons.

13 milliards de FCFA par an, un véritable pont d’or

En débarquant à Al-Qadisiyah, nouveau géant saoudien qui entend dynamiter le mercato estival en Europe grâce au soutien financier colossal d’Aramco, le géant mondial du pétrole qui rêve de faire du club saoudien le plus riche et le plus ambitieux du monde, PEA retrouve les standards financiers de sa saison 2021-2022 à Arsenal. Avec 20 millions d’euros par saison soit plus de 13 milliards de FCFA, c’est donc un véritable pont d’or qui lui a été offert. Une retraite en or noire pour un joueur qui, sans aucun doute, n’a plus rien à prouver à qui que ce soit.