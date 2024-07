Comilog : 242 emplois créés hors fonds d’amorçage en 2023

Follow on X

C’est ce que nous révèle le rapport mettant en lumière les actions inscrites dans le cadre de la responsabilité sociétale de la compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) en 2023. Rendu public le mercredi 24 juillet 2024, ce document dévoile que durant l’année précédente 242 emplois ont été créés hors fonds d’amorçage et ce localement. Une démonstration de l’engagement de la Comilog en ce qui concerne sa politique RSE mais surtout il confirme son soutien dans la promotion et le développement inclusif pour la réduction du chômage, de la pauvreté et des inégalités sociales.

2023 présente la fin d’un cycle par la clôture du premier plan triennal de la démarche RSE émanant du partenariat entre l’Etat gabonais et la Compagnie Minière de l’Ogooué. C’est dans cette perspective que la filiale du géant Eramet a dressé un bilan de sur l’exécution de la feuille de route élaborée depuis la signature desdits accords. Publié le mercredi 24 juillet 2024, le rapport des actions du géant minier relève que 242 compatriotes ont eu un emploi durant l’année 2023. Il s’agit d’emplois permanents structurés et durables. La comilog s’attèle donc à offrir des opportunités d’emplois aux personnes les moins qualifiés.

En effet, cette action a pour objectif de réduire la courbe du chômage au Gabon déjà grandissante. Mais également, de vulgariser un développement inclusif pour la baisse des inégalités sociales et la pauvreté. Ces données démontrent la volonté de la Comilog particulièrement la place de choix que cet opérateur économique accorde au recrutement local. Dans le cadre de sa RSE 100% entreprise admise lors de l’attribution des marchés ont leur siège social dans le Haut-Ogooué dont 90% d’employés gabonais. Il faut noter que la filiale d’Eramet s’évertue à faire respecter les principes de sa contribution aux enjeux du développement durable par sa démarche de responsabilité sociétale.

Le rapport précise que la Comilog remplit son devoir vis-à-vis de ses agents en matière de respect du Code du Travail, du paiement des droits et de redevances de ces derniers. L’opérateur économique contribue donc au développement local en privilégiant les achats locaux dans l’exécution de leurs travaux et met un point d’honneur sur leur accord de principe en ce qui concerne le cahier de charge. Notamment des normes de sécurité, de l’environnement, des délais d’exécution ainsi que de la qualité.