Bitam : la Cathédrale Immaculée conception célèbre la libération de Tony Ondo Mba

Un mois après sa libération de la prison centrale de Libreville où il aura passé quatre années et demie, l’ancien ministre des Mines Tony Ondo Mba a pris part le lundi 24 juin 2024 à une messe d’action de grâce organisée en la Cathédrale Immatriculée conception de Bitam dans la province du Woleu-Ntem. Il était question pour l’ancien membre du gouvernement de remercier le Seigneur, sans qui, il n’aurait pas survécu à ces quatre années de privation de liberté.

C’est en présence de plusieurs notables de la commune de Bitam, des personnes d’autres couches et des membres de la famille de l’ancien député du département du Ntem que s’est déroulée cette célébration eucharistique. Célébrée par Monseigneur Jean Arsène Obame Abessolo, aux côtés du Monseigneur Jean-Bernard Asseko Mvé et d’autres serviteurs de Dieu, cette messe avait pour objectif de rendre grâce à Dieu pour le regard bienveillant qu’il aura porté vis-à-vis de son fils Tony Ondo Mba durant son incarcération.

Tony Ondo Mba célébré par les siens

Durant son homélie, agrémentée des chants de la chorale le Chœur en Fang d’Immaculée, le célébrant a indiqué que « la date du 30 août 2023, n’était pas seulement pour les Gabonais, mais aussi pour la libération des innocents ». L’homme Dieu qui a remercié le président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema pour avoir déposé l’ancien régime a souligné que cette célébration n’était pas anodine, car elle symbolise la naissance de saint Jean-Baptiste, le fils d’Élisabeth et de Zacharie, 6 mois exactement avant celle de Jésus.

Au sortir de cette messe, l’ancien ministre de l’Énergie et des ressources hydrauliques, a remercié les populations qui lui ont renouvelé leur soutien. « Le but de cette messe d’action de grâce était de rendre grâce à Dieu pour la libération, mais aussi aux autorités grâce auxquelles j’ai pu recouvrer la liberté par leur action du 30 août 2023 », a déclaré Tony Ondo Mba reçu par les notables qui ont effectué le déplacement pour vivre ces moments de recueillement et de glorification à l’endroit de Dieu.